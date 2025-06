21 июня проходит матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Урава Ред Даймондс.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в Сиэтле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 78-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес сравнял счет для нерадзурри, забив в падении через себя (1:1).

ВИДЕО. Лаутаро Мартинес в падени через себя забил в матче Интер – Урава

