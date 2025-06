Матч КЧМ между Палмейрасом и Аль-Ахли приостановлен. Известна причина

В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

На 63-й минуте игра была приостановлена. Причиной тому стала плохая погода – объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. К этому моменту бразильский клуб вел со счетом 2:0.

63' The game is interrupted due to bad weather!



