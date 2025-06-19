Матч КЧМ между Палмейрасом и Аль-Ахли приостановлен. Известна причина
Погодные условия мешают проведению матча
В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».
Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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В группе с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».
На 63-й минуте игра была приостановлена. Причиной тому стала плохая погода – объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. К этому моменту бразильский клуб вел со счетом 2:0.
63' The game is interrupted due to bad weather!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/dBZycb9BiL
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