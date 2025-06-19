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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
19.06.2025 19:00 – Матч прерван, 67’ 2 : 0
Аль-Ахли Каир
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 20:21 |
315
0

Палмейрас – Аль-Ахли. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы A клубного чемпионата мира 2025

19 июня 2025, 20:21 |
315
0
Палмейрас – Аль-Ахли. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас

В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В группе с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

Клубный чемпионат мира. Группа A. 2-й тур

Палмейрас – Аль-Ахли – 1:0

Гол: Абу Али, 48 (автогол)

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Лопес (Палмейрас).
49’
ГОЛ ! Автогол забил Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир).
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Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу Аль-Ахли Каир видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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