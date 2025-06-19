Палмейрас – Аль-Ахли. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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В группе с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

Клубный чемпионат мира. Группа A. 2-й тур

Палмейрас – Аль-Ахли – 1:0

Гол: Абу Али, 48 (автогол)