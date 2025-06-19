Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина и Меншик выбрали коллекцию Adidas London Originals
Уимблдон
19 июня 2025, 13:27 | Обновлено 19 июня 2025, 13:32
499
0

ФОТО. Свитолина и Меншик выбрали коллекцию Adidas London Originals

Первая ракетка Украины определилась с формой для Уимблдона 2025

19 июня 2025, 13:27 | Обновлено 19 июня 2025, 13:32
499
0
ФОТО. Свитолина и Меншик выбрали коллекцию Adidas London Originals
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и первая ракетка Чехии Якуб Меншик выбрали коллекцию Adidas London Originals Collection для выступления на предстоящем Уимблдоне 2025.

Коллекция, разработанная для выступлений на корте и за его пределами, берет за основу лондонский турнир Большого шлема 1972 года, возрождая и переосмысливая модные тенденции 70-х годов.

Керрин Фостер, генеральный менеджер Adidas Specialist Sports, прокомментировала новую коллекцию.

«Эта коллекция представляет собой тщательно продуманный баланс изысканного дизайна и технической точности. Современная, но в то же время вне времени, она воплощает утонченный стиль корта в универсальных вещах, которые легко переходят от высокоинтенсивной игры к повседневному использованию. Работа в рамках ограниченной цветовой палитры коллекции The London Originals требует повышенного внимания к деталям – мы достигаем глубины за счет материалов, силуэтов и продуманных отделок. Каждая вещь самодостаточна, но вместе они складываются в единую цельную историю».

По теме:
5-я ракетка США пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома правой голени
Найти лишнего: организаторы Уимблдона назвали обладателей wild card
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Уимблдон-2025 Элина Свитолина Якуб Меншик adidas фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Футбол | 19 июня 2025, 11:02 10
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы

Алексей Сливченко подводит итог выступлений украинской молодежки на европейском первенстве

Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Футбол | 19 июня 2025, 07:38 8
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025

Украинцы уступили Нидерландам U-21 – 0:2

Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Футбол | 18.06.2025, 15:25
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Определена соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ноттингеме
Теннис | 18.06.2025, 21:47
Определена соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ноттингеме
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Бокс | 19.06.2025, 08:50
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 5
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
17.06.2025, 14:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем