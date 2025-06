ФОТО. Свитолина и Меншик выбрали коллекцию Adidas London Originals

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и первая ракетка Чехии Якуб Меншик выбрали коллекцию Adidas London Originals Collection для выступления на предстоящем Уимблдоне 2025.

Коллекция, разработанная для выступлений на корте и за его пределами, берет за основу лондонский турнир Большого шлема 1972 года, возрождая и переосмысливая модные тенденции 70-х годов.

Керрин Фостер, генеральный менеджер Adidas Specialist Sports, прокомментировала новую коллекцию.

«Эта коллекция представляет собой тщательно продуманный баланс изысканного дизайна и технической точности. Современная, но в то же время вне времени, она воплощает утонченный стиль корта в универсальных вещах, которые легко переходят от высокоинтенсивной игры к повседневному использованию. Работа в рамках ограниченной цветовой палитры коллекции The London Originals требует повышенного внимания к деталям – мы достигаем глубины за счет материалов, силуэтов и продуманных отделок. Каждая вещь самодостаточна, но вместе они складываются в единую цельную историю».

Elina Svitolina & Jakub Mensik sporting the Adidas London Originals Collection.



Those crisp green lines are going to look great at Wimbledon.



💚 pic.twitter.com/FKui3TbQO7