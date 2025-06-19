Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус повторил несколько своих достижений в матче против Аль-Айна на КЧМ
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 08:57 | Обновлено 19 июня 2025, 09:15
276
0

Ювентус повторил несколько своих достижений в матче против Аль-Айна на КЧМ

«Старая синьора» уверенно начала клубный чемпионат мира

19 июня 2025, 08:57 | Обновлено 19 июня 2025, 09:15
276
0
Ювентус повторил несколько своих достижений в матче против Аль-Айна на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче первого тура клубного чемпионата мира туринский Ювентус победил Аль-Айн из ОАЭ со счетом 5:0.

Старая синьора впервые с декабря 2003 года (7:0 против Олимпиакоса) победила в международном матче с разницей в 5+ голов. Ювентус забил 4 гола в первом тайме впервые с февраля 2018 (против Сассуоло).

Альберто Коста стал первым защитником Ювентуса после Данило в январе 2024 года (в матче против Салернитаны), отдавшего две голевые передачи за клуб в одном матче.

По теме:
Игор ТУДОР: «Мы хотим пройти как можно дальше»
Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Ботафого нужно устроить шоу для людей»
Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и рассказал о травме Винисиуса
Ювентус Аль-Айн клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Футбол | 18 июня 2025, 12:34 28
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ

Называем тех, кто не заслужил сыграть в США ни одного матча

Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Футбол | 18 июня 2025, 14:14 55
Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка для второго по силе еврокубка

Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2025, 13:11
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Футбол | 19.06.2025, 06:23
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»
Футбол | 19.06.2025, 08:41
Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»
Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации
Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации
18.06.2025, 18:00
Другие виды
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 1
Бокс
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 13
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 174
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем