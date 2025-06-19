Ювентус повторил несколько своих достижений в матче против Аль-Айна на КЧМ

В матче первого тура клубного чемпионата мира туринский Ювентус победил Аль-Айн из ОАЭ со счетом 5:0.

Старая синьора впервые с декабря 2003 года (7:0 против Олимпиакоса) победила в международном матче с разницей в 5+ голов. Ювентус забил 4 гола в первом тайме впервые с февраля 2018 (против Сассуоло).

Альберто Коста стал первым защитником Ювентуса после Данило в январе 2024 года (в матче против Салернитаны), отдавшего две голевые передачи за клуб в одном матче.