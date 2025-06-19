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WTA
19 июня 2025, 09:26 | Обновлено 19 июня 2025, 09:34
528
0

Двойные стандарты: Соболенко заныла после того, как ее матч прервали

Организаторы приняли решение приостановить игру из-за состояния корта

19 июня 2025, 09:26 | Обновлено 19 июня 2025, 09:34
528
0
Двойные стандарты: Соболенко заныла после того, как ее матч прервали
Getty

Эмоциональные сцены произошли в конце игрового дня, 18 июня, на травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.

Через несколько минут после того, как Арина Соболенко выиграла первый сет матча 1/8 финала против Ребеки Масаровой, организаторы приняли решение приостановить игру из-за состояния корта, которое было очевидно скользким и могло привести к травме спортсменок.

Главный судья вышел поговорить с теннисистками, так как «нейтралка» резко не согласилась с таким решением.

«Вы собираетесь остановить матч только потому, что она сказала, что эта сторона скользкая? Но я только что сыграла два гейма на этой стороне. Она проигрывала» – заявила Соболенко

«Вы же понимаете, что мы не доиграем матч. В чем тогда смысл?», – спокойно ответил ей судья.

После этого Соболенко в раздражении вернулась к своей сумке, покачивая головой, и послала саркастический «палец вверх» в сторону соперницы.

Наверное она забыла о скандальном инциденте на тай-брейке второго сета в четвертьфинале против Марты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде, когда «нейтралка» буквально из-за нескольких капель дождя отказалась подавать и самовольно, без решения судьи, ушла на лавку.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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