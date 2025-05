СОБОЛЕНКО: Боже... Подавать под дождем – невозможно. Рада, что сделала это

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о скандальном инциденте на тай-брейке второго сета в матче против Марты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде:

«Боже мой! Подавать во время дождя было невозможно. Я попыталась сделать первую подачу, но поняла, что мне придется остановить игру, потому что вода просто попадала мне в глаза.

Я знала, что если подам, то сделаю двойную ошибку. Я не хотела, чтобы это произошло. Поэтому я решила остановить игру. Рада, что сделала это».

При счете 5:4* в пользу Марты на тай-брейке второй партии Соболенко вышла подавать. Арина не попала первым мячом и пошла жаловаться судье, что из-за дождя невозможно играть.

Рефери сказал продолжать и «нейтралка» снова отправилась на позицию. Соболенко даже подкинула мяч, но не ударила – просто показала, что не будет подавать вторым мячом и ушла на лавку под зонт.

Сегодня, 1 мая, в 22:30 по Киеву наказать Соболенко попробует первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая выиграла 11 матчей подряд с общим счетом по сетам 22:0.

Aryna Sabalenka wants to stop play because of the rain, serving at 4-5 in the tiebreak in Madrid.



She missed her first serve, then asks the umpire about the rain.



Umpire: “I don’t think it’s that bad yet to stop. We can still play a bit.”



Aryna walks back to hit a second… pic.twitter.com/ZaOjaq0VgQ