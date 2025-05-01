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WTA
01 мая 2025, 13:30 | Обновлено 01 мая 2025, 13:31
444
0

КОСТЮК: «Сегодня мое сердце переполнено – и все благодаря вам»

Украинская теннисистка Марта Костюк написала в своем Instagram

01 мая 2025, 13:30 | Обновлено 01 мая 2025, 13:31
444
0
КОСТЮК: «Сегодня мое сердце переполнено – и все благодаря вам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк, после четвертьфинального поединка на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде против первой ракетки мира, написала в своем Instagram:

«Сегодня мое сердце переполнено – и все благодаря вам.

Вчерашний матч проверил все: концентрацию, стойкость, терпение.

Я отдала всю себя игре, и хотя результат был не в мою пользу, ваша поддержка напомнила мне, почему я люблю этот спорт.

Спасибо, что были со мной – это значит для меня больше, чем вы можете себе представить».

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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