КОСТЮК: «Сегодня мое сердце переполнено – и все благодаря вам»
Украинская теннисистка Марта Костюк написала в своем Instagram
Украинская теннисистка Марта Костюк, после четвертьфинального поединка на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде против первой ракетки мира, написала в своем Instagram:
«Сегодня мое сердце переполнено – и все благодаря вам.
Вчерашний матч проверил все: концентрацию, стойкость, терпение.
Я отдала всю себя игре, и хотя результат был не в мою пользу, ваша поддержка напомнила мне, почему я люблю этот спорт.
Спасибо, что были со мной – это значит для меня больше, чем вы можете себе представить».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арине помешал дождик, и она приняла самостоятельное решение прервать игру
Блогер Sport.ua ищет причины верить в Онану и не верить в «Тоттенхэм»