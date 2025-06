18 июня проходит матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок проходит на стадионе Хард-Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный бразильский вингер сливочных Винисиус Жуниор вышел на поле в стартовом составе. На 15-й минуте главный арбитр игры Факундо Тельо показал бразильцу желтую карточку за симуляцию.

Винисиус упал после того, как Калиду Кулибали сыграл в подкате в мяч. DAZN в социальных сетях опубликовал видео момента, а в конце видно, как этот эпизод видел рефери.

На 34-й минуте сливочные вышли вперед благодаря голу Гонсало Гарсии с передачи Родриго, а уже на 41-й Рубен Невеш сравнял счет с пенальти.

ВИДЕО. Наказан желтой: момент симуляции Винисиуса с нагрудной камеры рефери

Ref Cam caught Vini Jr diving and the Brazilian is booked 🟨



Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/FWLSsYzCVV