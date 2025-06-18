ВИДЕО. Наказан желтой: момент симуляции Винисиуса с нагрудной камеры рефери
18 июня Реал Мадрид играет против команды Аль-Хиляль в матче клубного чемпионата мира
18 июня проходит матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).
Поединок проходит на стадионе Хард-Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Звездный бразильский вингер сливочных Винисиус Жуниор вышел на поле в стартовом составе. На 15-й минуте главный арбитр игры Факундо Тельо показал бразильцу желтую карточку за симуляцию.
Винисиус упал после того, как Калиду Кулибали сыграл в подкате в мяч. DAZN в социальных сетях опубликовал видео момента, а в конце видно, как этот эпизод видел рефери.
На 34-й минуте сливочные вышли вперед благодаря голу Гонсало Гарсии с передачи Родриго, а уже на 41-й Рубен Невеш сравнял счет с пенальти.
ВИДЕО. Наказан желтой: момент симуляции Винисиуса с нагрудной камеры рефери
Ref Cam caught Vini Jr diving and the Brazilian is booked 🟨— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025
Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/FWLSsYzCVV
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