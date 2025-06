Новая попытка взять очки. Борнмут начнет сезон АПЛ матчем против Ливерпуля

Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль начнет новый сезон домашним поединком против Борнмута.

Борнмут взял лишь 1 очко из 24 возможных в выездных матчах против Ливерпуля (8-0-1-7), проиграв на Энфилде 6 последних матчей с общим счетом 2-23.

В 33 последних сезонах АПЛ действующие чемпионы лишь трижды проигрывали свой первый матч сезона (33-26-4-3).

Лучшим бомбардиром АПЛ первых туров является Мохамед Салах, забивший 9 голов.

