Челси начнет и закончит новый сезон АПЛ матчами с фартовыми соперниками
Начнут «синие» матчем против «Кристал Пэлас» дома
В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Челси» примет на своем поле «Кристал Пэлас».
«Челси» не проигрывает в матчах против «Кристал Пэлас» уже 15 поединков подряд (15-13-2-0).
Эта серия является самой длинной для «Челси» против любой из 19 команд АПЛ, которые примут участие в сезоне 2025/26.
В последнем матче сезона «Челси» сыграет на выезде против «Сандерленда».
Интересным фактом является то, что в сезонах 2014/15 и 2016/17 «Челси» выигрывал у «Сандерленда» в последней игре и становился чемпионом Англии.
- 2015: Челси – Сандерленд 3:1
- 2017: Челси – Сандерленд 5:1
15 - Chelsea are unbeaten in their last 15 Premier League games against Crystal Palace (W13 D2); their longest active run against any of the 19 other sides involved in the 2025-26 season. Number. pic.twitter.com/SA1IBGwnBG— OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2025
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