Челси начнет и закончит новый сезон АПЛ матчами с фартовыми соперниками

В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Челси» примет на своем поле «Кристал Пэлас».

«Челси» не проигрывает в матчах против «Кристал Пэлас» уже 15 поединков подряд (15-13-2-0).

Эта серия является самой длинной для «Челси» против любой из 19 команд АПЛ, которые примут участие в сезоне 2025/26.

В последнем матче сезона «Челси» сыграет на выезде против «Сандерленда».

Интересным фактом является то, что в сезонах 2014/15 и 2016/17 «Челси» выигрывал у «Сандерленда» в последней игре и становился чемпионом Англии.

