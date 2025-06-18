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Англия
18 июня 2025, 19:05 | Обновлено 18 июня 2025, 20:08
212
0

Челси начнет и закончит новый сезон АПЛ матчами с фартовыми соперниками

Начнут «синие» матчем против «Кристал Пэлас» дома

18 июня 2025, 19:05 | Обновлено 18 июня 2025, 20:08
212
0
Челси начнет и закончит новый сезон АПЛ матчами с фартовыми соперниками
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Челси» примет на своем поле «Кристал Пэлас».

«Челси» не проигрывает в матчах против «Кристал Пэлас» уже 15 поединков подряд (15-13-2-0).

Эта серия является самой длинной для «Челси» против любой из 19 команд АПЛ, которые примут участие в сезоне 2025/26.

В последнем матче сезона «Челси» сыграет на выезде против «Сандерленда».

Интересным фактом является то, что в сезонах 2014/15 и 2016/17 «Челси» выигрывал у «Сандерленда» в последней игре и становился чемпионом Англии.

  • 2015: Челси – Сандерленд 3:1
  • 2017: Челси – Сандерленд 5:1
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Челси Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Сандерленд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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