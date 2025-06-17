Определен лучший игрок матча Флуминенсе – Боруссия Д
Награду получил Джон Ариас
Во вторник, 17 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».
Встречу принимал «МетЛайф Стедиум» в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 0:0.
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После поединка организаторы определили лучшего игрока встречи. Им стал колумбийский вингер «Флуминенсе» Джон Ариас.
ФОТО. Определен лучший игрок матча Флуминенсе – Боруссия Д
.@jhonariasa was a threat on the wing today for Fluminense earning the #SuperiorPlayerofTheMatch#FIFACWC | @MichelobULTRA | @playformichelob pic.twitter.com/HL5a210Rcr— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 17, 2025
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