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  4. Определен лучший игрок матча Флуминенсе – Боруссия Д
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 22:20 |
105
0

Определен лучший игрок матча Флуминенсе – Боруссия Д

Награду получил Джон Ариас

17 июня 2025, 22:20 |
105
0
Определен лучший игрок матча Флуминенсе – Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Ариас

Во вторник, 17 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимал «МетЛайф Стедиум» в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка организаторы определили лучшего игрока встречи. Им стал колумбийский вингер «Флуминенсе» Джон Ариас.

ФОТО. Определен лучший игрок матча Флуминенсе – Боруссия Д

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Боруссия Дортмунд Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу лучший игрок
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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