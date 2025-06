Во вторник, 17 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимал «МетЛайф Стедиум» в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка организаторы определили лучшего игрока встречи. Им стал колумбийский вингер «Флуминенсе» Джон Ариас.

ФОТО. Определен лучший игрок матча Флуминенсе – Боруссия Д

.@jhonariasa was a threat on the wing today for Fluminense earning the #SuperiorPlayerofTheMatch#FIFACWC | @MichelobULTRA | @playformichelob pic.twitter.com/HL5a210Rcr