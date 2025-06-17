Лига 1 не хуже Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги: да или нет?

Нассер Аль-Хелаифи – хороший президент. Он часто неудачно тратит деньги на трансферы, но одно можно сказать точно: он искренне хочет, чтобы его «ПСЖ» побеждал в каждом матче. В Париж приезжали лучшие игроки и тренеры, в столицу переманивали главных местных талантов, потому что если хочешь выигрывать у лучших, то соответствуй этому уровню – приглашай лучших. Аль-Хелаифи обходит правила ФФП, что нечестно и несправедливо, однако не присваивает деньги – а инвестирует в команду. Поэтому для многих болельщиков такой президент – мечта. Потому, из-за его уважаемого статуса, его заявления – весьма авторитетны. Последнее – об уровне Лиги 1. Аль-Хелаифи назвал ее топ-чемпионатом, сказал, что она не хуже Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги, а еще отметил, что забивать в Л1 труднее, чем в ЛЛ (слышал, Килиан?). Если бы что-то подобное сказал обычный болельщик, то никто бы не воспринял это всерьез. Но когда такое говорит сам президент лучшей команды сезона... Что ж, будем разбираться.

Действительно ли Лига 1 не хуже других топ-чемпионатов Европы? Никогда на этот вопрос не отвечали, и вот снова. Лично у меня предубеждений в отношении Л1 нет, поэтому на момент написания этих строк я не знаю, к чему приду в конце. Для меня это такая же интрига, как и для вас.

Что по конкурентоспособным коллективам?

Чтобы как-то сравнивать лиги, нам нужны определенные критерии. Один из таких – количество коллективов, способных побеждать в Европе. Потому что выигрывать внутри страны может каждый, а вот в борьбе с лучшими на континенте – нет. Однако в этом абзаце сосредоточимся не столько на победах, сколько на способности навязать борьбу. В прошлом сезоне Францию на этапе лиги ЛЧ представляли 4 коллектива: «ПСЖ», «Монако», «Лилль» и «Брест». Парижан отбросим, потому что это чит-код. Названное трио провело в первом раунде 13 поединков против клубов из топ-4 чемпионатов – и одержало больше побед (6), чем потерпело поражений (5). Если бы не «Брест», который объективно слаб (состав даже по меркам Л1 посредственный), статистика была бы еще более впечатляющей – 6 побед и 3 поражения. В плей-офф против клубов из топ-лиг играл только «Лилль», но не вывез (2 поражения против «Боруссии»), однако даже с этим делаем вывод, что французы могут конкурировать с лучшими командами Европы.

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Но Лига чемпионов – не единственное мерило. Есть еще ЛЕ. В ней провалилась «Ницца» (предпоследнее место из 36 клубов), зато «Лион» не уступил ни разу в основное время в 4-х поединках против коллективов из топ-лиг – компенсировал, засчитываем. В этом сезоне в Лиге 1 второе место занял «Марсель», который опередил, например, «Брест» на 15 очков – очень много. Плюс, состав серебряного призера сильнее, а Де Дзерби – топ-тренер. Можно предположить, что с большой долей вероятности этот «Марсель» смог бы конкурировать с серьезными соперниками в Европе не хуже «Монако» или «Лилля», которых опередил в Л1. Поэтому французские клубы не провалились в личных встречах с представителями топ-лиг, а могли бы выступить еще лучше, если бы на месте той же «Ниццы» в Европе был «Марсель». Ставим пометку возле «могут конкурировать с лучшими». Если не в плей-офф, то хотя бы на осеннем этапе – точно.

Что по рейтингу УЕФА?

3, 5, 4, 5 – позиции Франции в рейтинге УЕФА за последние 4 сезона, если учитывать исключительно 4 топ-лиги и ее. Другими словами, ни одного выдающегося года. То есть представители Лиги 1 не могут перебить показатели коллективов других топ-чемпионатов. Это плохо, но не является маркером, который бы указывал на низкий уровень Л1. Например, вот позиции Германии по аналогичной выборке: 4, 3, 2, 4. Испания также была вне топ-3 в половине из 4-х последних сезонов. Их также вычеркнуть из перечня топ-чемпионатов? Доминирование Англии очевидно, остальные отстают. Поэтому целесообразнее сравнивать не Францию с другими странами, которые имеют топ-лиги, а разрывы – между Францией и топами и между Францией и другими странами. Берем последний сезон – фиксируем, что клубы Лиги 1 отстали от команд любой из топ-лиг на половину баллов – но другие чемпионаты опередили на полтора.

Хорошо, здесь есть «ПСЖ» как победитель ЛЧ, однако не то чтобы парижане набрали целую тонну очков. Их результаты в турнире: 11+1=5-. Результаты «Арсенала»: 9+1=3-. Сопоставимо. «ПСЖ» тянет всех остальных, но не настолько сильно, чтобы прямо-таки спасать. Однако для чистоты эксперимента возьмем другой сезон. Например, прошлый. Там Франция отстает от топ-3 на балл, но все остальные страны опережает на 2. А еще позади оставляет Испанию. Самый большой провал за 4-летний отрезок – финиш на 7-м месте в таблице коэффициентов. Но плохой год имеет и Италия (сезон 21/22, 6-е место), например. Новый сезон в этой таблице Франция начнет с отрывом в 8 баллов от ближайшего преследователя и с отставанием всего в 6 от топ-4 чемпионатов. На мой взгляд, вывод этого сегмента более чем очевиден: Лига 1 ближе к топам, чем к среднякам по рейтингу УЕФА. Если нужно выбирать «или то, или то», то ее нужно считать одной из лучших.

Что по трофеям в Европе?

С этим большая проблема. Однако есть свои нюансы. До этого сезона 4 последних победителя ЛЧ – это только испанцы и англичане. Но мы же не сомневаемся из-за этого в уровне итальянцев и немцев, не так ли? В ЛК каждый год в финале до этого играли клубы Серии А – но победили только один раз. Поэтому Италия имеет за 5 лет 7 еврокубковых финалов – и 5 поражений. Но все равно никто не говорит, что местные клубы не способны конкурировать с лучшими. Франция выдает солидные показатели в рейтинге УЕФА каждый год, хотя даже до финалов не добирается. На пути к ним, на более ранних этапах, представители этой страны собирают достаточно очков, чтобы потом другие были вынуждены их догонять. На решающих этапах не хватает опыта, сыгранности (помните, что каждый год местные команды вынуждены собирать состав чуть ли не с нуля), класса исполнителей. Вот вам «ПСЖ» выиграл трофей. На отрезке у немецких команд столько же «чашек» – одна. Следовательно, Лига 1 как минимум на уровне с Бундеслигой.

Что по внутреннему чемпионату?

Разделим все на 3 части: чемпионская гонка, борьба за еврокубки и битва за выживание. Что касается титула: здесь без интриги каждый год. Конечно, я могу рассказать вам, что за последние 8 сезонов в Англии и Франции одинаковое количество разных чемпионов (по 2), а за последние 9 во Франции даже больше (3), чем в Германии (2). Но давайте честно: если Лигу 1 выиграет не «ПСЖ», то это больше поражение столичных, чем победа кого-то другого. Последний раз команда «отдала» титул в 2021-м «Лиллю», когда тот набрал всего лишь 83 очка в чемпионате. Для сравнения, в этом сезоне «ПСЖ» закончил с 84 очками, однако это с меньшим количеством туров (34 вместо 38, как было раньше) и бросив играть в какой-то момент (до 30-го тура – 0 поражений, после – 2). То есть «Лилль» не выиграл у «ПСЖ» в свое время гонку за титул – подобрал то, что плохо лежало. Во Франции интриги за чемпионство нет. Однако в Германии – также. Чемпионская гонка с интригой каждый год – признак топ-лиги. Но ее отсутствие не делает чемпионат слабым автоматически.

Группа лидеров в чемпионате Франции менее стабильна и устойчива, чем в большинстве топ-лиг. Нам нужно определиться: это из-за слабости топов или, наоборот, из-за регулярного появления интересных проектов среди середняков? Здесь не цифры, а субъективный взгляд, но у меня есть ответ: крутые середняки. В этом сезоне в еврокубках «Страсбур», который, да, перебирает очки (не должен был финишировать так высоко), но имеет гибридную схему и открыл миру некоторых крутых футболистов. В прошлом году выстрелил «Брест», качество организации системной игры которого мы могли наблюдать в ЛЧ осенью. Чуть раньше серебро забирал «Ланс», а в еврокубки квалифицировалась «Тулуза», оба случая – это в первую очередь о крутой селекции, когда берешь молодых и перспективных, а они дают результат. Были и провалы больших команд, но их во Франции много: «ПСЖ», «Лилль», «Монако», «Марсель», «Лион», «Ницца», еще пусть здесь будет «Ренн». То есть 7. Провала одного недостаточно, нужно еще самому кого-то опередить. И это середнякам удается регулярно.

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В этом сезоне «Монпелье» побил все возможные антирекорды, один из них – по количеству набранных очков (только 16). Поэтому его для оценки аутсайдеров не берем, потому что подобные кадры есть в этом сезоне и в других топ-лигах: чего только «Саутгемптон» и «Монца» (12 и 18 баллов) стоят. 5 из 6 коллективов прямо над «Монпелье» в таблице, то есть почти вся группа претендентов на вылет, выиграли хотя бы в одном из 2-х последних туров. Вот такой уровень конкуренции. «Реймс» вылетел, хотя набирал в среднем по 0.97 балла за матч. В Англии хватило бы и 0.68, в Италии – 0.84, в Германии – 0.88. То есть для выживания в Лиге 1 нужно чаще выигрывать, меньше проигрывать. А вот если сравнить серебряных призеров топ-4 лиг с французской, то окажется, что в Л1 нужно набирать меньше очков для финиша на высокой позиции. Почему? Потому что сам чемпионат – более ровный, чем любой другой из топовых. «ПСЖ» – фаворит каждую неделю, но другие могут проиграть кому угодно. Сравните с нашей УПЛ, где есть четкие группы лидеров, середняков и аутсайдеров. Л1 по уровню конкуренции внутри – топовая.

Что по командам, которые могут не продавать?

На самом деле, крутой маркер. Если ты вынужден продавать лучших футболистов, то разве ты сам лучший? Нет, вряд ли. В лигах ниже топ-5 продавать вынуждены все – факт. В Англии могут этого не делать «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «МЮ», есть предположение, что еще – «Астон Вилла» и «Ньюкасл» (Уоткинс и Исак уже не первый год среди лучших, но они их удерживают без истерик со стороны футболистов). В Италии не на продажу работают «Интер», «Наполи» и «Ювентус», в Испании – «Реал», «Барселона» и «Атлетико», в Германии – «Бавария», с оговорками – «Боруссия» Д и «Байер» (первая не так много футболистов «отдала» топ-клубам за последние годы, второй сохранил состав после чемпионского сезона). Во Франции таким является «ПСЖ», а еще – «Марсель». Массовые продажи большинства местных топов вы вспомните, а вот «Олимпика» – нет. Этот часто покупает уже готовых игроков, а не развивает молодых. То есть Лига 1 если и уступает другим топовым в этом аспекте, то совсем минимально.

Что по выводам?

Зависит от вопроса, но наиболее корректный ответ на большинство вопросов об оценке силы первенства: Лига 1 действительно на уровне с другими топ-чемпионатами. Она точно ближе к Бундеслиге, Ла Лиге и Серии А, чем к бельгийскому и нидерландскому первенствам. Существует ли она где-то между этими двумя мирами – да, можно сформулировать это таким образом. Однако мы не можем каждый раз уточнять, что существуют топ-лиги, нетоповые чемпионаты и Лига 1. Ее необходимо классифицировать. Если так, то топовая. Ее клубы могут побеждать команды из других сильнейших чемпионатов в Европе. В сезонных зачетах рейтинга УЕФА Франция способна обходить если не Англию, то другие страны точно. Ее клубы не выигрывают много трофеев в Европе, однако некоторым другим топ-лигам это не мешает считаться лучшими, так что это не проблема. Лига 1 – одна из самых конкурентных сред на континенте, а некоторые местные клубы могут себе позволить покупать уже готовых футболистов, а не развивать молодежь на продажу. Что еще нужно, чтобы считать чемпионат топовым?

Аль-Хелаифи не врет, когда ставит Лигу 1 в один ряд с другими топовыми. Конечно, он субъективен (а разве вы не были бы, если бы только что выиграли ЛЧ?), но его риторика – абсолютно адекватная. Чемпионат Франции уже сейчас среди лучших в Европе. А после победы «ПСЖ» в ЛЧ местный футбол может сделать еще один шаг вперед. Вряд ли произойдет регресс. Когда Роналду снова назовет саудовскую лигу лучшей, чем Л1, это будет выглядеть комично, ведь таким образом он бросит вызов не только французскому чемпионату, но и немецкому, итальянскому, испанскому. Потому что они действительно примерно на одном уровне.