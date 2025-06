Реал скоро объявит о новом контракте с игроком. Его расхвалил Алонсо

Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о продлении сотрудничества с полузащитником Браимом Диасом, контракт которого рассчитан до лета 2027 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже провели переговоры и достигли соглашения по новому соглашению.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный тренер «Реала» Хаби Алонсо расхвалил Диаса за самоотдачу на тренировках.

После возвращения из аренды из «Милана» Браим провел два сезона, в которых отыграл 96 матчей (18 голов и 16 ассистов).

🚨🤍 Brahim Diaz’s new deal is done and agreed. It will be signed very soon.



Full agreement in place with Real Madrid. pic.twitter.com/CxBys1Vunj