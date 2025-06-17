Реал скоро объявит о новом контракте с игроком. Его расхвалил Алонсо
Браим Диас уже договорился с клубом
Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о продлении сотрудничества с полузащитником Браимом Диасом, контракт которого рассчитан до лета 2027 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже провели переговоры и достигли соглашения по новому соглашению.
Ранее сообщалось, что новоиспеченный тренер «Реала» Хаби Алонсо расхвалил Диаса за самоотдачу на тренировках.
После возвращения из аренды из «Милана» Браим провел два сезона, в которых отыграл 96 матчей (18 голов и 16 ассистов).
🚨🤍 Brahim Diaz’s new deal is done and agreed. It will be signed very soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2025
Full agreement in place with Real Madrid. pic.twitter.com/CxBys1Vunj
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