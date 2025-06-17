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  4. Реал скоро объявит о новом контракте с игроком. Его расхвалил Алонсо
Испания
17 июня 2025, 12:11 | Обновлено 17 июня 2025, 12:22
424
0

Реал скоро объявит о новом контракте с игроком. Его расхвалил Алонсо

Браим Диас уже договорился с клубом

17 июня 2025, 12:11 | Обновлено 17 июня 2025, 12:22
424
0
Реал скоро объявит о новом контракте с игроком. Его расхвалил Алонсо
IMAGO. Браим Диас

Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о продлении сотрудничества с полузащитником Браимом Диасом, контракт которого рассчитан до лета 2027 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже провели переговоры и достигли соглашения по новому соглашению.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный тренер «Реала» Хаби Алонсо расхвалил Диаса за самоотдачу на тренировках.

После возвращения из аренды из «Милана» Браим провел два сезона, в которых отыграл 96 матчей (18 голов и 16 ассистов).

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Реал Мадрид Фабрицио Романо чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Браим Диас
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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