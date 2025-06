ВИДЕО. Ди Мария забил в ворота Бока Хуниорс с пенальти

В середине первого тайма «Бенфика» пропустила дважды от «Бока Хуниорс».

Но в конце первой 45-минутки Анхель Ди Мария уверенно реализовал пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен после падения Николаса Отаменди. Сначала арбитр матча не поверил защитнику португальцев, но впоследствии ему подсказали судьи на системе VAR.

Также в этом эпизоде прямую красную карточку за неспортивное поведение получил игрок «Бока Хуниорс» Андер Эррера.

43'+3' BENFICA GOAL | Di María



🎯 Ice cold from Di María.

The Argentine steps up and buries the penalty with style.

Benfica back in it. ⚪🔴



