Саудовская Аравия стала 8-й приглашенной сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ

В матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Саудовской Аравии победила сборную Гаити со счетом 1:0.

Для сборной, выступающей в азиатской конфедерации, этот матч стал дебютным в рамках главного турнира Северной и Центральной Америки. Соответственно, победа над Гаити также стала первой в истории Саудовской Аравии на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Саудовская Аравия стала 8-й сборной, которая представляет другую конфедерацию и была приглашена на турнир.

Рекордсменами среди приглашенных сборных являются Бразилия и Колумбия, которые трижды участвовали в Золотом кубке КОНКАКАФ.

Самыми высокими достижениями этих сборных были 3 выхода в финалы: 2 – от Бразилии, 1 – от Колумбии.

