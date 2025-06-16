Саудовская Аравия стала 8-й приглашенной сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ
В своем первом матче в истории на турнире команда Саудовской Аравии одержала победу
В матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Саудовской Аравии победила сборную Гаити со счетом 1:0.
Для сборной, выступающей в азиатской конфедерации, этот матч стал дебютным в рамках главного турнира Северной и Центральной Америки. Соответственно, победа над Гаити также стала первой в истории Саудовской Аравии на Золотом кубке КОНКАКАФ.
Саудовская Аравия стала 8-й сборной, которая представляет другую конфедерацию и была приглашена на турнир.
Рекордсменами среди приглашенных сборных являются Бразилия и Колумбия, которые трижды участвовали в Золотом кубке КОНКАКАФ.
- 3 – Бразилия
- 3 – Колумбия
- 2 – Южная Корея
- 2 – Катар
- 1 – Перу
- 1 – Эквадор
- 1 – ЮАР
- 1 – Саудовская Аравия
Самыми высокими достижениями этих сборных были 3 выхода в финалы: 2 – от Бразилии, 1 – от Колумбии.
The guests came to make history!— Gold Cup (@GoldCup) June 16, 2025
Presented by @Valvoline pic.twitter.com/G5XeiUmK0G
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Поединок состоится 16 июня в 22:00 по Киеву