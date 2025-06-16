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Саудовская Аравия
16 июня 2025, 10:28 |
167
0

Саудовская Аравия стала 8-й приглашенной сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ

В своем первом матче в истории на турнире команда Саудовской Аравии одержала победу

16 июня 2025, 10:28 |
167
0
Саудовская Аравия стала 8-й приглашенной сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Саудовской Аравии победила сборную Гаити со счетом 1:0.

Для сборной, выступающей в азиатской конфедерации, этот матч стал дебютным в рамках главного турнира Северной и Центральной Америки. Соответственно, победа над Гаити также стала первой в истории Саудовской Аравии на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Саудовская Аравия стала 8-й сборной, которая представляет другую конфедерацию и была приглашена на турнир.

Рекордсменами среди приглашенных сборных являются Бразилия и Колумбия, которые трижды участвовали в Золотом кубке КОНКАКАФ.

  • 3 – Бразилия
  • 3 – Колумбия
  • 2 – Южная Корея
  • 2 – Катар
  • 1 – Перу
  • 1 – Эквадор
  • 1 – ЮАР
  • 1 – Саудовская Аравия

Самыми высокими достижениями этих сборных были 3 выхода в финалы: 2 – от Бразилии, 1 – от Колумбии.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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