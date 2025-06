ВИДЕО. Почему рефери отменил гол Атлетико в ворота ПСЖ в матче КЧМ?

15 июня проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 58-й минуте форвард испанского коллектива Хулиан Альварес забил гол и сократил отставание своей команды (1:2).

Однако после просмотра VAR рефери не засчитал взятие ворот из-за фола во время атаки. Коке нарушил правила на Дезире Дуе.

Счет остался 2:0 в пользу парижан. В первом тайме за подопечных Луиса Энрике отличились Фабиан Руис и Витинья.

