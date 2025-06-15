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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 23:36 | Обновлено 15 июня 2025, 23:37
520
1

ВИДЕО. Почему рефери отменил гол Атлетико в ворота ПСЖ в матче КЧМ?

Хуан Альварес поразил ворота парижан, но после просмотра VAR мяч не был засчитан

15 июня 2025, 23:36 | Обновлено 15 июня 2025, 23:37
520
1
ВИДЕО. Почему рефери отменил гол Атлетико в ворота ПСЖ в матче КЧМ?
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 58-й минуте форвард испанского коллектива Хулиан Альварес забил гол и сократил отставание своей команды (1:2).

Однако после просмотра VAR рефери не засчитал взятие ворот из-за фола во время атаки. Коке нарушил правила на Дезире Дуе.

Счет остался 2:0 в пользу парижан. В первом тайме за подопечных Луиса Энрике отличились Фабиан Руис и Витинья.

ВИДЕО. Почему рефери отменил гол Атлетико в ворота ПСЖ в матче КЧМ?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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maxno
Потому что захотелось так судье матчу 
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