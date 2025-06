Севилья определилась с новым тренером. Соглашение достигнуто

Аргентинский специалист Матиас Алмейда станет тренером «Севильи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 51-летний коуч подпишет контракт на 3 года. Соглашение уже готово и осталось лишь подписать его.

С апреля 2025 года «Севилью» возглавлял Хоакин Капаррос. Его соглашение с испанским клубом истекает 30 июня.

Последним клубом Матиаса Алмейды был грецкий «АЕК».

В прошедшем сезоне «Севилья» с 41 набранным очком за 38 туров заняла 17-е место чемпионата Испании.

🚨🔴⚪️ Matias Almeyda agrees to become new head coach at Sevilla on initial three year contract.



Agreement done and contracts set to be signed despite link with Italian clubs, as @ClMerlo reports.



Almeyda, set for new chapter in Spain. pic.twitter.com/3ZHY0LRXsE