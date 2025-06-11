Новый этап. Севилья начала сотрудничество с известным спортивным брендом

Испанский клуб «Севилья» объявил о начале сотрудничества с известным немецкий брендом Adidas, ставшим новым техническим спонсором представителя Ла Лиги.

Стало известно, что стороны подписали контракт на десять лет. С начала сезона 2025/26 Adidas будет разрабатывать клубу футбольную атрибутику.

В последний раз немецкий спортивный бренд сотрудничал с «Севильей» много лет назад – с 1979 по 1983 год.

Интересно, что последние три сезона «Севилья» выступала в футбольной форме от британского бренда Castore.