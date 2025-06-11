Испания11 июня 2025, 13:45 | Обновлено 11 июня 2025, 13:48
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Новый этап. Севилья начала сотрудничество с известным спортивным брендом
Adidas стал новым партнером «красно-белых»
11 июня 2025, 13:45 | Обновлено 11 июня 2025, 13:48
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Испанский клуб «Севилья» объявил о начале сотрудничества с известным немецкий брендом Adidas, ставшим новым техническим спонсором представителя Ла Лиги.
Стало известно, что стороны подписали контракт на десять лет. С начала сезона 2025/26 Adidas будет разрабатывать клубу футбольную атрибутику.
В последний раз немецкий спортивный бренд сотрудничал с «Севильей» много лет назад – с 1979 по 1983 год.
Интересно, что последние три сезона «Севилья» выступала в футбольной форме от британского бренда Castore.
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