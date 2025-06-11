Известный защитник принял решение о новом клубе. Он переедет в Мадрид

Мадридский «Атлетико» находится в шаге от трансфера 27-летнего флангового защитника «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса. Контракт футболиста с «россонери» рассчитан еще на один сезон.

По информации издания Calciomercato, футболист имеет принципиальную договоренность с испанским клубом о переходе. Мадридский клуб уже сделал два предложения «дьяволам», однако представитель Серии А не планирует продавать игрока за сумму менее 30 миллионов евро.

Интересно, что «Милан» общался с клубом «Аль-Хиляль» относительно трансфера Тео, однако «Атлетико» вмешался в планы обоих коллективов.

Эрнандес начал свою футбольную карьеру именно с мадридского «Атлетико». Хотя защитник и прошел от молодежных команд «матрасников» до основной, дебютировать в официальном матче за главную команду ему так и не удалось.

Защитник представляет цвета «Милана» с 2019 года. За это время Эрнандесу удалось провести 262 матча за клуб, в которых он оформил 34 гола и 45 ассистов. Вместе с «дьяволами» Тео выиграл по одному разу Серию А и Суперкубок Италии.