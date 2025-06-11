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  4. ОФИЦИАЛЬНО: Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити
Англия
11 июня 2025, 11:15 | Обновлено 11 июня 2025, 11:25
764
0

ОФИЦИАЛЬНО: Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити

Нидерландский хавбек присоеденился к английскому клубу

11 июня 2025, 11:15 | Обновлено 11 июня 2025, 11:25
764
0
ОФИЦИАЛЬНО: Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити

Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс перешел в «Манчестер Сити» из «Милана». Об этом сообщают социальные сети английского клуба.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2030 года. Последние 2 года карьеры Тиджани провел в «Милане».

«Манчестер Сити – одна из самых лучших команд в мире, с лучшим тренером, игроками мирового класса и выдающимися условиями. Под руководством Пепа Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл так много титулов, и я хочу помочь сохранить этот успех в ближайшие годы».  

Играть в Премьер-лиге – это еще и воплощение мечты. В этой лиге на протяжении многих лет выступали многие лучшие голландские игроки, и это вдохновляет пойти по их стопам.  

Я с нетерпением жду дебюта, знакомства с другими игроками и возможности показать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен», – сказал Рейндерс.

В прошедшем сезоне Тиджани Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что у «Манчестер Сити» будет два новичка до старта Клубного ЧМ.

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Манчестер Сити Милан Тиджани Рейндерс трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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