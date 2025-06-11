ОФИЦИАЛЬНО: Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити
Нидерландский хавбек присоеденился к английскому клубу
Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс перешел в «Манчестер Сити» из «Милана». Об этом сообщают социальные сети английского клуба.
Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2030 года. Последние 2 года карьеры Тиджани провел в «Милане».
«Манчестер Сити – одна из самых лучших команд в мире, с лучшим тренером, игроками мирового класса и выдающимися условиями. Под руководством Пепа Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл так много титулов, и я хочу помочь сохранить этот успех в ближайшие годы».
Играть в Премьер-лиге – это еще и воплощение мечты. В этой лиге на протяжении многих лет выступали многие лучшие голландские игроки, и это вдохновляет пойти по их стопам.
Я с нетерпением жду дебюта, знакомства с другими игроками и возможности показать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен», – сказал Рейндерс.
В прошедшем сезоне Тиджани Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что у «Манчестер Сити» будет два новичка до старта Клубного ЧМ.
Tijjani Reijnders completes his move to Manchester City! 🙌 pic.twitter.com/SiMzx1hgmW— Manchester City (@ManCity) June 11, 2025
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