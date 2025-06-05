У Ман Сити будет два новичка до старта Клубного ЧМ. Названы фамилии

Манчестер Сити до старта Клубного чемпионата мира оформит переходы двух новичков. Клуб уже договорился о трансфере левого защитника Вулверхэмптона Райана Аит-Нури и атакующего хавбека Милана Тиджани Рейндерса.

Оба пройдут медосмотр в ближайшие субботу и воскресенье и будут заявлены на Клубный чемпионат мира.

23-летний Аит-Нури в минувшем сезоне провел 41 матч, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

У 26-летнего Рейндерса 15 голов и 5 ассистов в 51 матче.