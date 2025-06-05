Англия05 июня 2025, 17:52 | Обновлено 05 июня 2025, 18:04
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У Ман Сити будет два новичка до старта Клубного ЧМ. Названы фамилии
Аит-Нури и Рейндерс на выходных пройдут медсмотры
05 июня 2025, 17:52 | Обновлено 05 июня 2025, 18:04
2189
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Манчестер Сити до старта Клубного чемпионата мира оформит переходы двух новичков. Клуб уже договорился о трансфере левого защитника Вулверхэмптона Райана Аит-Нури и атакующего хавбека Милана Тиджани Рейндерса.
Оба пройдут медосмотр в ближайшие субботу и воскресенье и будут заявлены на Клубный чемпионат мира.
23-летний Аит-Нури в минувшем сезоне провел 41 матч, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
У 26-летнего Рейндерса 15 голов и 5 ассистов в 51 матче.
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Комментарии 1
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Рейндерс дуже цікавий футболіст, цікаво буде подивитися на нього в Манчестері
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