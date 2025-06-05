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  4. У Ман Сити будет два новичка до старта Клубного ЧМ. Названы фамилии
Англия
05 июня 2025, 17:52 | Обновлено 05 июня 2025, 18:04
2189
1

У Ман Сити будет два новичка до старта Клубного ЧМ. Названы фамилии

Аит-Нури и Рейндерс на выходных пройдут медсмотры

05 июня 2025, 17:52 | Обновлено 05 июня 2025, 18:04
2189
1
У Ман Сити будет два новичка до старта Клубного ЧМ. Названы фамилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Аит-Нури

Манчестер Сити до старта Клубного чемпионата мира оформит переходы двух новичков. Клуб уже договорился о трансфере левого защитника Вулверхэмптона Райана Аит-Нури и атакующего хавбека Милана Тиджани Рейндерса.

Оба пройдут медосмотр в ближайшие субботу и воскресенье и будут заявлены на Клубный чемпионат мира.

23-летний Аит-Нури в минувшем сезоне провел 41 матч, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

У 26-летнего Рейндерса 15 голов и 5 ассистов в 51 матче.

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Райан Аит-Нури Тиджани Рейндерс Манчестер Сити Милан трансферы трансферы АПЛ Вулверхэмптон
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Artem_Ponomar
Рейндерс дуже цікавий футболіст, цікаво буде подивитися на нього в Манчестері
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