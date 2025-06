Проблемы с тренером. Экс-вингер Барсы готов покинуть Серию А

36-летний вингер сборной Чили Алексис Санчес рассматривает вариант ухода из итальянского клуба «Удинезе».

По информации инсайдера Николо Скиры, известный футболист находится в плохих отношениях с главным тренером команды Костой Руняич. Именно из-за этого фактора Алексис готов покинуть клуб.

Футболист вернулся в «Удинезе» в августе 2024 года после того, как покинул команду в 2011 году. В течение сезона 2024/25 Санчес провёл 14 матчей, однако не сумел ни забить, ни отдать результативную передачу.

В течение своей карьеры Санчес выступал за такие известные клубы: «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Марсель».

Alexis #Sanchez is ready to leave #Udinese in the summer transfer window: he is not in a good relationship with coach Kosta Runjaić. #transfers https://t.co/AVI0DG8IXt