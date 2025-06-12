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Италия
12 июня 2025, 13:05 | Обновлено 12 июня 2025, 13:08
450
0

Проблемы с тренером. Экс-вингер Барсы готов покинуть Серию А

Алексис Санчес не чувствует себя довольным в «Удинезе»

12 июня 2025, 13:05 | Обновлено 12 июня 2025, 13:08
450
0
Проблемы с тренером. Экс-вингер Барсы готов покинуть Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

36-летний вингер сборной Чили Алексис Санчес рассматривает вариант ухода из итальянского клуба «Удинезе».

По информации инсайдера Николо Скиры, известный футболист находится в плохих отношениях с главным тренером команды Костой Руняич. Именно из-за этого фактора Алексис готов покинуть клуб.

Футболист вернулся в «Удинезе» в августе 2024 года после того, как покинул команду в 2011 году. В течение сезона 2024/25 Санчес провёл 14 матчей, однако не сумел ни забить, ни отдать результативную передачу.

В течение своей карьеры Санчес выступал за такие известные клубы: «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Марсель».

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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