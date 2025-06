Манчестер Сити подпишет футболиста, но отправит его в Жирону к Цыганкову

Центральный полузащитник норвежского «Русенборга» Свере Нюпан определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру.

В услугах 18-летнего футболиста были заинтересованы три английских команды – «Арсенал», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». После проведения переговоров со всеми претендентами, Нюпан согласился присоединиться к «горожанам».

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера и срок нового соглашения пока неизвестны. Норвежец понимает, что не сможет сразу бороться за место в стартовом составе, поэтому согласился уехать на один сезон в аренду.

Кампанию 2025/26 перспективный норвежец проведет в составе испанской «Жироны», которая входит вместе с «Манчестер Сити» в одну группу – City Group.

Нюпан провел десять матчей на клубном уровне в текущем сезоне, где забил один гол. В каталонской команде норвежец станет одноклубником украинского вингера Виктора Цыганкова.

✅🇳🇴 Manchester City proposed plan for Sverre Nypan remains with Girona move at least for one season.



Discussions to follow as talks continue. ⤵️ https://t.co/n8n6ynDtUo