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Англия
12 июня 2025, 08:35 | Обновлено 12 июня 2025, 09:39
936
0

Манчестер Сити подпишет футболиста, но отправит его в Жирону к Цыганкову

Свере Нюпан перейдет из норвежского «Русенборга» в чемпионат Англии, но ненадолго

12 июня 2025, 08:35 | Обновлено 12 июня 2025, 09:39
936
0
Манчестер Сити подпишет футболиста, но отправит его в Жирону к Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Свере Нюпан

Центральный полузащитник норвежского «Русенборга» Свере Нюпан определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру.

В услугах 18-летнего футболиста были заинтересованы три английских команды – «Арсенал», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». После проведения переговоров со всеми претендентами, Нюпан согласился присоединиться к «горожанам».

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера и срок нового соглашения пока неизвестны. Норвежец понимает, что не сможет сразу бороться за место в стартовом составе, поэтому согласился уехать на один сезон в аренду.

Кампанию 2025/26 перспективный норвежец проведет в составе испанской «Жироны», которая входит вместе с «Манчестер Сити» в одну группу – City Group.

Нюпан провел десять матчей на клубном уровне в текущем сезоне, где забил один гол. В каталонской команде норвежец станет одноклубником украинского вингера Виктора Цыганкова.

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Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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