ВИДЕО. Чемпионку Ролан Гаррос 2025 приветствуют трибуны Barclays Center

Американская теннисистка Коко Гауфф посетила матч Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между командами «Чикаго Скай» и «Нью-Йорк Либерти» в Barclays Center, который находится в бруклинском районе Нью-Йорка.

Тысячи зрителей на трибунах очень тепло встретили вторую ракетку мирового рейтинга WTA. Нескончаемые и восторженные овации сопровождали весь матч всякий раз, когда действующую чемпионку Ролан Гаррос 2025 показывали на гигантских экранах спортивного центра.

После матча американская профессиональная баскетболистка Сабрина Ионеску, защищающая цвета «Нью-Йорк Либерти», торжественно вручила Коко Гауфф майку команды с символическим номером 25 под громкие аплодисменты болельщиков на арене Barclays Center.

Defending French Open champ Coco Gauff is in attendance at the Liberty game and received a huge standing ovation from the crowd here at the Barclays Center pic.twitter.com/rbbz1RorbI