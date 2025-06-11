В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.

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Украина еще ни разу не играла против новозеландцев, это первая встреча команд.

Украина (старт): Лунин, Михайличенко, Чеберко, Забарный, Тымчик, Михайленко, Назарина, Пихаленок, Кабаев, Зубков, Гуцуляк.

Запас: Трубин, Ризнык, Мартынюк, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко.

Новая Зеландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)