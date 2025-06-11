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  4. Названы соперники Борнмута в предсезонной подготовке к сезону 2025/26
Англия
11 июня 2025, 12:57 |
51
0

Названы соперники Борнмута в предсезонной подготовке к сезону 2025/26

«Вишни» сыграют 7 матчей в подготовке к новому сезону

11 июня 2025, 12:57 |
51
0
Названы соперники Борнмута в предсезонной подготовке к сезону 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

«Борнмут» обнародовал список товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки к сезону 2025/26:

Товарищеские матчи:

  • Борнмут – Хиберниан. 15 июля
  • Борнмут – Бристоль. 19 июля
  • Борнмут – Реал Сосьедад. 9 августа
  • Борнмут – Реал Сосьедад. 9 августа

Premier Leagues Simmer Series:

  • Борнмут – Эвертон. 26 июля
  • Борнмут – Манчестер Юнайтед. 30 июня
  • Борнмут – Вест Хэм. 3 августа

В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Забарного в «ПСЖ» сорвался.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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