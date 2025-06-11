Англия11 июня 2025, 12:57 |
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Названы соперники Борнмута в предсезонной подготовке к сезону 2025/26
«Вишни» сыграют 7 матчей в подготовке к новому сезону
11 июня 2025, 12:57 |
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«Борнмут» обнародовал список товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки к сезону 2025/26:
Товарищеские матчи:
- Борнмут – Хиберниан. 15 июля
- Борнмут – Бристоль. 19 июля
- Борнмут – Реал Сосьедад. 9 августа
- Борнмут – Реал Сосьедад. 9 августа
Premier Leagues Simmer Series:
- Борнмут – Эвертон. 26 июля
- Борнмут – Манчестер Юнайтед. 30 июня
- Борнмут – Вест Хэм. 3 августа
В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что трансфер Забарного в «ПСЖ» сорвался.
Confirmed ✅— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 10, 2025
Our 2025/26 pre-season schedule is now locked in 🙌 pic.twitter.com/QGxgf1VRmv
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