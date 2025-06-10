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  4. «Шансы практически равны нулю». Трансфер Забарного в ПСЖ сорвался
Англия
10 июня 2025, 23:42 | Обновлено 10 июня 2025, 23:45
884
1

«Шансы практически равны нулю». Трансфер Забарного в ПСЖ сорвался

Парижский клуб не сумел договориться о переходе украинца из Борнмута

10 июня 2025, 23:42 | Обновлено 10 июня 2025, 23:45
884
1
«Шансы практически равны нулю». Трансфер Забарного в ПСЖ сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, вероятно, не перейдет в «ПСЖ» в трансферное окно, специально открытое перед клубным чемпионатом мира.

Как сообщает RMC Sport, разногласия по сумме трансфера 22-летнего игрока между клубами пока очень значительны. Парижане предлагали за украинца менее 50 млн евро, а английский клуб требует за игрока 75 млн евро.

«Сегодня вечером шансы украинца присоединиться к «ПСЖ» на клубном чемпионате мира практически равны нулю. Переговоры будут продолжены и могут быть завершены этим летом. Как и «Борнмут», «ПСЖ» никуда не торопится», – пишет источник.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Дуже вже задерли ціну. А те, що не продали, може негативно вплинути на Забарного, а саме на його мотивацію
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