«Шансы практически равны нулю». Трансфер Забарного в ПСЖ сорвался

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, вероятно, не перейдет в «ПСЖ» в трансферное окно, специально открытое перед клубным чемпионатом мира.

Как сообщает RMC Sport, разногласия по сумме трансфера 22-летнего игрока между клубами пока очень значительны. Парижане предлагали за украинца менее 50 млн евро, а английский клуб требует за игрока 75 млн евро.

«Сегодня вечером шансы украинца присоединиться к «ПСЖ» на клубном чемпионате мира практически равны нулю. Переговоры будут продолжены и могут быть завершены этим летом. Как и «Борнмут», «ПСЖ» никуда не торопится», – пишет источник.