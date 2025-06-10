«Хороший шанс». Известный журналист – о возможном переходе Забарного в ПСЖ

Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн высказался о возможном переходе украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«В «Борнмуте» знают об интересе к Илье Забарному со стороны «Пари Сен-Жермен». Луиш Кампуш, футбольный советник «ПСЖ», и президент «Борнмута» Тиагу Пинту – португальцы и знают друг друга. Им не нужны официальные переговоры, чтобы обсудить сделку, и они уже ведут переговоры. Чтобы подписать 22-летнего футболиста, «ПСЖ» придется заплатить высокую цену, и есть хороший шанс, что это произойдет уже этим летом».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.