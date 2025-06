Знаменитый клуб, где играли Пирло и Гвардиола, прекратит свое существование

Известный итальянский клуб «Брешия» объявил о банкротстве и в ближайшее время прекратит свое существование.

В сезоне 2024/25 итальянская команда играла во втором по силе дивизионе – Серии B – и даже сумела избежать вылета. Однако, из-за серьезных финансовых проблем «Брешию» оштрафовали на четыре балла и отправили в низший дивизион.

Накануне стало известно, что итальянская команда не сумела выплатить долг в три миллиона евро и была лишена профессионального статуса. Ожидается, что в ближайшее время «Брешия» расформирует команду и предоставит всем свои футболистам статус свободного агента.

Знаменитый итальянский клуб за время своего существования – 114 лет – четыре раза побеждал в Серии B и неоднократно выступал в элитном дивизионе. В составе «Брешии» в свое время играли известные личности – Андреа Пирло, Пеп Гвардиола, Роберто Баджо, Лука Тони и многие другие.

