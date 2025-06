Португалия стала двукратным победителем Лиги наций

В финальном матче Лиги Наций 2024/25 сборная Португалии в серии послематчевых пенальти победила сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).

Сборная Португалии стала первой командой, которая дважды выиграла Лигу Наций.

Финалы Лиги Наций:

2018/19: Португалия – Нидерланды – 1:0

2020/21: Франция – Испания – 2:1

2022/23: Испания – Хорватия 0:0 – (5:4 – по пен.)

2024/25: Португалия – Испания 2:2 – (5:3 – по пен.)

Сборная Испании стала первой командой, которая трижды играла в финале Лиги Наций.

Также испанцы стали первыми, кто забил 25+ голов в одном сезоне Лиги Наций.

