Микель Оярсабаль снова забил в финале и стал рекордсменом сборной Испании

В финальном матче Лиги Наций 2024/25 сборная Испании проиграла сборной Португалии со счетом 2:2 (3:5 - по пен.).

Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль забил свой очередной гол в финалах крупных международных турниров.

В 2021 году Оярсабаль забил в финале Лиги Наций в ворота сборной Франции.

В 2024 году его гол принес победу сборной Испании в противостоянии с англичанами в финале чемпионата Европы.

В 2025 году Микель Оярсабаль снова забил в финале. На этот раз против сборной Португалии в Лиге Наций.

Микель Оярсабаль стал первым игроком в истории сборной Испании, который забил в трех разных финалах.

Если брать во внимание и Олимпийские игры, то в активе Оярсабаля уже четыре финала с голами. В 2021 году в Японии испанец забил в ворота сборной Бразилии.

В текущем сезоне Лиги Наций на счету испанского нападающего 4 забитых мяча. Больше в турнире имеет только Криштиану Роналду - 8.

Всего в Лиге Наций Микель Оярсабаль имеет 7 забитых мячей.

