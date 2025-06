Мбаппе стал лучшим игроком матча Германия – Франция

В воскресенье, 8 июня, состоялся матч Лиги наций за 3-е место между сборными Германии и Франции.

Встречу принимала «Мерседес-Бенц Арена» в Штутгарте.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Французы добыли победу со счетом 2:0.

На счету лидера атаки «синих» Килиана Мбаппе гол и голевая передача. УЕФА признал его игроком матча.

В полуфинале с Испанией Килиан также забил и отличился ассистом, но французы уступили со счетом 4:5.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе стал третьим игроком, забившим 50 голов за сборную Франции.

Goal & assist for Mbappé in the third-place play-off ⚽️🅰️@CarlsbergGroup | #UNLPOTM pic.twitter.com/Z0sFRzfSeq