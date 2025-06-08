Килиан Мбаппе стал третьим игроком, забившим 50 голов за сборную Франции
Произошло это в матче против сборной Германии
В матче за 3-е место Лиги Наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.
Этот матч стал знаковым для нападающего французской сборной Килиана Мбаппе, забившего гол и отдавшего результативную передачу.
Звездный форвард стал третьим игроком в истории сборной Франции, которому удалось забить 50 голов за национальную команду.
Лучшим бомбардиром сборной Франции является Оливье Жиру, в активе которого 57 забитых мячей. На втором месте находится Тьерри Анри (51).
57 – Оливье Жира
51 – Тьерри Анри
50 – Килиан Мбаппе
45 – Антуан Гризманн
41 – Мишель Платини
37 – Карим Бензема
34 – Давид Трезеге
31 – Зинедин Зидан
30 – Жюст Фонтейн
30 – Жан-Пьер Папен
Килиан Мбаппе забил свои 50 голов за 90 матчей за сборную Франции, что является новым рекордом команды.
90 – Килиан Мбаппе
113 – Тьерри Анри
115 – Оливье Жира
Килиан Мбаппе также является лидером сборной Франции по количеству результативных действий – 82 (50+32).
82 – Килиан Мбаппе
78 – Тьерри Анри
76 – Антуан Гризманн
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