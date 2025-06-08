Килиан Мбаппе стал третьим игроком, забившим 50 голов за сборную Франции

В матче за 3-е место Лиги Наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для нападающего французской сборной Килиана Мбаппе, забившего гол и отдавшего результативную передачу.

Звездный форвард стал третьим игроком в истории сборной Франции, которому удалось забить 50 голов за национальную команду.

Лучшим бомбардиром сборной Франции является Оливье Жиру, в активе которого 57 забитых мячей. На втором месте находится Тьерри Анри (51).

57 – Оливье Жира

51 – Тьерри Анри

50 – Килиан Мбаппе

45 – Антуан Гризманн

41 – Мишель Платини

37 – Карим Бензема

34 – Давид Трезеге

31 – Зинедин Зидан

30 – Жюст Фонтейн

30 – Жан-Пьер Папен

Килиан Мбаппе забил свои 50 голов за 90 матчей за сборную Франции, что является новым рекордом команды.

90 – Килиан Мбаппе

113 – Тьерри Анри

115 – Оливье Жира

Килиан Мбаппе также является лидером сборной Франции по количеству результативных действий – 82 (50+32).

82 – Килиан Мбаппе

78 – Тьерри Анри

76 – Антуан Гризманн