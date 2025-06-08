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  4. Килиан Мбаппе стал третьим игроком, забившим 50 голов за сборную Франции
Франция
08 июня 2025, 18:13 |
627
3

Килиан Мбаппе стал третьим игроком, забившим 50 голов за сборную Франции

Произошло это в матче против сборной Германии

08 июня 2025, 18:13 |
627
3
Килиан Мбаппе стал третьим игроком, забившим 50 голов за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче за 3-е место Лиги Наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для нападающего французской сборной Килиана Мбаппе, забившего гол и отдавшего результативную передачу.

Звездный форвард стал третьим игроком в истории сборной Франции, которому удалось забить 50 голов за национальную команду.

Лучшим бомбардиром сборной Франции является Оливье Жиру, в активе которого 57 забитых мячей. На втором месте находится Тьерри Анри (51).

57 – Оливье Жира
51 – Тьерри Анри
50 – Килиан Мбаппе
45 – Антуан Гризманн
41 – Мишель Платини
37 – Карим Бензема
34 – Давид Трезеге
31 – Зинедин Зидан
30 – Жюст Фонтейн
30 – Жан-Пьер Папен

Килиан Мбаппе забил свои 50 голов за 90 матчей за сборную Франции, что является новым рекордом команды.

90 – Килиан Мбаппе
113 – Тьерри Анри
115 – Оливье Жира

Килиан Мбаппе также является лидером сборной Франции по количеству результативных действий – 82 (50+32).

82 – Килиан Мбаппе
78 – Тьерри Анри
76 – Антуан Гризманн

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Германии по футболу Лига наций статистика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Mark4854590
Мбаппе ще до кінця року може вийти у лідери, враховуючи які збірні у групі відбору до ЧС, і як грає захист збірної України
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0
Перший Серед Рівних
Ещё в этом году станет лучшим бомбардиром в истории сборной.
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0
😼
Наші два Андрія забили по 46 та 48 за збірну. Ярмола може ще наздожене і пережене Шеву, якщо його викличуть .
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0
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