Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 20:38 | Обновлено 07 июня 2025, 21:00
435
0

ВИДЕО. Украинские военные обратились к диаспоре перед матчем с Канадой

Украинские военные поблагодарили за донаты и поддержку

07 июня 2025, 20:38 | Обновлено 07 июня 2025, 21:00
435
0
ВИДЕО. Украинские военные обратились к диаспоре перед матчем с Канадой
УАФ

Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, в котором украинские военные обратились к диаспоре в Канаде и в остальных странах.

Перед матчем с Канадой они поблагодарили украинцев, проживающих вне Украины, за донаты и поддержку.

  • «Мы чувствуем вашу поддержку – даже за тысячи километров».
  • «Ваш голос за рубежом – это наше оружие здесь».

Товарищеский матч между сборными Украины и Канады состоится 7 июня в 22:30 по киевскому времени.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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