ВИДЕО. Украинские военные обратились к диаспоре перед матчем с Канадой

Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, в котором украинские военные обратились к диаспоре в Канаде и в остальных странах.

Перед матчем с Канадой они поблагодарили украинцев, проживающих вне Украины, за донаты и поддержку.

«Мы чувствуем вашу поддержку – даже за тысячи километров».

«Ваш голос за рубежом – это наше оружие здесь».

Товарищеский матч между сборными Украины и Канады состоится 7 июня в 22:30 по киевскому времени.