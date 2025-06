ВИДЕО. Украинские военные обратились к диаспоре перед матчем с Канадой

Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, в котором украинские военные обратились к диаспоре в Канаде и в остальных странах.

Перед матчем с Канадой они поблагодарили украинцев, проживающих вне Украины, за донаты и поддержку.

Товарищеский матч между сборными Украины и Канады состоится 7 июня в 22:30 по киевскому времени.

Ukrainian Soldiers Send Powerful Message to the Diaspora: “We Feel Your Support — Even Thousands of Kilometers Away”@Ukraine @U24_gov_ua @United24media pic.twitter.com/tO2F8lIrON