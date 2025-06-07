Сборная УКРАИНЫ07 июня 2025, 20:38 | Обновлено 07 июня 2025, 21:00
435
0
ВИДЕО. Украинские военные обратились к диаспоре перед матчем с Канадой
Украинские военные поблагодарили за донаты и поддержку
07 июня 2025, 20:38 | Обновлено 07 июня 2025, 21:00
435
0
Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, в котором украинские военные обратились к диаспоре в Канаде и в остальных странах.
Перед матчем с Канадой они поблагодарили украинцев, проживающих вне Украины, за донаты и поддержку.
- «Мы чувствуем вашу поддержку – даже за тысячи километров».
- «Ваш голос за рубежом – это наше оружие здесь».
Товарищеский матч между сборными Украины и Канады состоится 7 июня в 22:30 по киевскому времени.
Ukrainian Soldiers Send Powerful Message to the Diaspora: “We Feel Your Support — Even Thousands of Kilometers Away”@Ukraine @U24_gov_ua @United24media pic.twitter.com/tO2F8lIrON— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 7, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2025, 02:50 1
«Горожан» покинет Джек Грилиш
Теннис | 07 июня 2025, 14:50 11
Решающий поединок Открытого чемпионата Франции начнется 7 июня в 16:00 по Киеву
Футбол | 07.06.2025, 20:59
Футбол | 06.06.2025, 23:25
Футбол | 07.06.2025, 00:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
06.06.2025, 04:26
06.06.2025, 08:09 4
06.06.2025, 08:49 1
07.06.2025, 06:05 8
06.06.2025, 05:55 28
05.06.2025, 19:34 25
07.06.2025, 07:49 8