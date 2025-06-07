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  4. Челси предложил Барселоне обменяться футболистами. Есть ответ каталонцев
Англия
07 июня 2025, 13:55 |
178
0

Челси предложил Барселоне обменяться футболистами. Есть ответ каталонцев

Лондонский клуб готов отдать Кристофера Нкунку, взамен просит Фермина Лопеса

07 июня 2025, 13:55 |
178
0
Челси предложил Барселоне обменяться футболистами. Есть ответ каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Английский «Челси» обратился к испанской «Барселоне» с предложением обменяться футболистами во время летнего трансферного окна.

Лондонский клуб готов отдать 27-летнего форварда Кристофера Нкунку, а взамен просит атакующего полузащитника Фермина Лопеса, которому исполнилось 22 года.

Сообщается, что «Барселона» отклонила предложение, но клуб Английской Премьер-лиги может сделать другое, так как в услугах футболиста каталонского клуба лично заинтересован главный тренер «синих» Энцо Мареска.

В сезоне 2024/25 Нкунку сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. На счету Лопеса – 46 поединков, восемь забитых мячей и десять ассистов.

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Челси Барселона Кристофер Нкунку Фермин Лопес Энцо Мареска трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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