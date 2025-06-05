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Клубный чемпионат мира
05 июня 2025, 22:34 | Обновлено 05 июня 2025, 22:40
366
0

Команда-победитель клубного ЧМ будет 4 года носить специальный шеврон

Турнир состоится в США с 14 июня по 13 июля

05 июня 2025, 22:34 | Обновлено 05 июня 2025, 22:40
366
0
Команда-победитель клубного ЧМ будет 4 года носить специальный шеврон
FIFA

Команда-победитель Клубного чемпионата мира 2025 получит право носить специальный чемпионский шеврон.

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях впервые опубликовал изображение шеврона.

Этот шеврон будет отмечен на игровой форме клуба, который выиграет чемпионат мира, в течение четырех лет – до следующего розыгрыша турнира. Награда должна символизировать статус сильнейшей клубной команды планеты.

Официального подтверждения этой информации со стороны ФИФА пока нет. Ожидается, что все детали будут опубликованы ближе к началу турнира.

Клубный чемпионат мира 2025 года станет первым в обновленном формате. Участие в нем примут 32 команды со всех континентов. Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

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клубный чемпионат мира по футболу Фабрицио Романо фото логотип
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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