Команда-победитель клубного ЧМ будет 4 года носить специальный шеврон

Команда-победитель Клубного чемпионата мира 2025 получит право носить специальный чемпионский шеврон.

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях впервые опубликовал изображение шеврона.

Этот шеврон будет отмечен на игровой форме клуба, который выиграет чемпионат мира, в течение четырех лет – до следующего розыгрыша турнира. Награда должна символизировать статус сильнейшей клубной команды планеты.

Официального подтверждения этой информации со стороны ФИФА пока нет. Ожидается, что все детали будут опубликованы ближе к началу турнира.

Клубный чемпионат мира 2025 года станет первым в обновленном формате. Участие в нем примут 32 команды со всех континентов. Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

🚨🏅 EXCL: FIFA Club World Cup winner club will wear this badge on their shirt for 4 years…



…here revealed for the first time. ⤵️ pic.twitter.com/sJ5ZN6hgjz