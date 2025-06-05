В ПСЖ рассчитывают подписать Забарного уже до старта клубного ЧМ-2025

Украинский защитник Илья Забарный, выступающий за английский «Борнмут», является приоритетной целью «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В парижском клубе надеются подписать украинца уже к началу Клубного чемпионата мира 2025.

Как сообщает L’Équipe, спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш и главный тренер Луис Энрике уже несколько недель работают над этим трансфером и убеждены, что 22-летний украинец идеально подходит для усиления центра обороны. В прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей за «Борнмут», где составил одну из самых надежных центральных связок в Премьер-лиге с Дином Хейсеном, который недавно перешел в «Реал».

После победы ПСЖ в Лиге чемпионов переговоры обрели новую динамику. Луис Энрике окончательно одобрил трансфер Забарного, который должен составить конкуренцию капитану Маркиньосу. В январе «ПСЖ» уже пытался опередить европейских конкурентов, но тогда Забарного сдерживало присутствие в клубе российского вратаря Матвея Сафонова. Сейчас же украинца заверили в приемлемой атмосфере в команде, а будущее самого Сафонова остается неопределенным.

Парижский клуб уже ведет официальные переговоры с «Борнмутом» и планирует закрыть трансфер до 10 июня – даты завершения первой фазы трансферного окна, специально открытого перед Клубным чемпионатом мира (14 июня – 13 июля). Ожидается, что сумма сделки не будет ниже 50 млн евро.