Забарный включен в символическую сборную лучших молодых игроков АПЛ

Защитник «Борнмута» Илья Забарный получил признание за стабильную игру в течение сезона 2024/25.

Он вошел в символическую сборную лучших молодых игроков (U-21) Английской Премьер-лиги по версии веб-портала WhoScored.

В список могли попасть только футболисты, которым на 16 августа 2024 года было 21 год или меньше. Хотя Забарному сейчас уже 22 года, на дату начала сезона он соответствовал возрастным критериям.

Забарный получил общую оценку 6.78 по данным WhoScored, что позволило ему попасть в символическую сборную вместе с партнером по клубу – защитником Дином Хейсеном, который переходит в мадридский «Реал» и имеет оценку 6.93. Вместе они составили центральную пару защитников в сборной сезона.

Наибольшее представительство в сборной U-21 сезона получил «Брайтон» – сразу трое игроков клуба вошли в число 11 лучших.

Всего Илья провел 36 матчей в чемпионате Англии, а в заключительном туре против «Лестера» отметился результативной передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Забарного в 40 млн евро.

Символическая сборная лучших молодых игроков U-21 в АПЛ сезона 2024/25.