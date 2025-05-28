Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный включен в символическую сборную лучших молодых игроков АПЛ
Англия
28 мая 2025, 07:15 | Обновлено 28 мая 2025, 07:38
212
0

Забарный включен в символическую сборную лучших молодых игроков АПЛ

Украинский защитник Борнмута отлично провел сезон в Англии

28 мая 2025, 07:15 | Обновлено 28 мая 2025, 07:38
212
0
Забарный включен в символическую сборную лучших молодых игроков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник «Борнмута» Илья Забарный получил признание за стабильную игру в течение сезона 2024/25.

Он вошел в символическую сборную лучших молодых игроков (U-21) Английской Премьер-лиги по версии веб-портала WhoScored.

В список могли попасть только футболисты, которым на 16 августа 2024 года было 21 год или меньше. Хотя Забарному сейчас уже 22 года, на дату начала сезона он соответствовал возрастным критериям.

Забарный получил общую оценку 6.78 по данным WhoScored, что позволило ему попасть в символическую сборную вместе с партнером по клубу – защитником Дином Хейсеном, который переходит в мадридский «Реал» и имеет оценку 6.93. Вместе они составили центральную пару защитников в сборной сезона.

Наибольшее представительство в сборной U-21 сезона получил «Брайтон» – сразу трое игроков клуба вошли в число 11 лучших.

Всего Илья провел 36 матчей в чемпионате Англии, а в заключительном туре против «Лестера» отметился результативной передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Забарного в 40 млн евро.

Символическая сборная лучших молодых игроков U-21 в АПЛ сезона 2024/25.

По теме:
ФОТО. Вот где отдыхает Эрлинг Холанд. Отпуск королей
WhoScored обнародовал команду сезона топ-5 лиг Европы
На трансфер звезды сборной Украины претендуют 7 клубов из Европы
Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу символическая сборная Дин Хейсен WhoScored молодые таланты
Николай Степанов Источник: WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Футбол | 27 мая 2025, 11:05 2
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель

Мадридский клуб хочет забрать у «ПСЖ» Жоау Невеша

Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28 мая 2025, 00:25 3
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе

Бывший полузащитник сборной Украины отреагировал на слова Олега Симороза

Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
Футбол | 28.05.2025, 05:05
Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Футбол | 27.05.2025, 17:51
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Футбол | 27.05.2025, 18:56
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 17
Футбол
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
27.05.2025, 11:29 1
Теннис
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 11
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 9
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
26.05.2025, 11:16 9
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем