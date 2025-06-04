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  4. Скандал в Италии. Интеру три года помогали обходить финансовый фейр-плей
Италия
04 июня 2025, 13:25 |
891
2

Скандал в Италии. Интеру три года помогали обходить финансовый фейр-плей

Федерация футбола делала все, чтобы миланский клуб не попал под санкции

04 июня 2025, 13:25 |
891
2
Скандал в Италии. Интеру три года помогали обходить финансовый фейр-плей
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Громкий скандал может вспыхнуть в чемпионате Италии – финалист Лиги чемпионов обвиняется в получении фиктивных доходов.

4 июня стало известно о данных конфиденциального отчета, согласно которому миланский «Интер» в период с 2016 по 2019 год получил 300 млн евро от фиктивных спонсоров из Азии. Благодаря этому клуб сумел обойти финансовый фейр-плей.

Источник сообщает, что Федерация футбола Италии помогала «Интеру» избежать санкций со стороны УЕФА. На данный момент миланский клуб никак не комментировал эту ситуацию.

В сезоне 2024/25 «Интер» занял второе место в чемпионате Италии и проиграл в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира подопечные Симоне Индзаги были разгромлены французским ПСЖ со счетом 0:5.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Федерация футбола Италии скандал финансы фейр-плей
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Boodya
А ПСЖ і МС скільки років допомагали і допомагають обходити цей фер-плей?
Цікаво просто, для порівняння
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