Скандал в Италии. Интеру три года помогали обходить финансовый фейр-плей

Громкий скандал может вспыхнуть в чемпионате Италии – финалист Лиги чемпионов обвиняется в получении фиктивных доходов.

4 июня стало известно о данных конфиденциального отчета, согласно которому миланский «Интер» в период с 2016 по 2019 год получил 300 млн евро от фиктивных спонсоров из Азии. Благодаря этому клуб сумел обойти финансовый фейр-плей.

Источник сообщает, что Федерация футбола Италии помогала «Интеру» избежать санкций со стороны УЕФА. На данный момент миланский клуб никак не комментировал эту ситуацию.

В сезоне 2024/25 «Интер» занял второе место в чемпионате Италии и проиграл в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира подопечные Симоне Индзаги были разгромлены французским ПСЖ со счетом 0:5.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Inter Milan are part of the biggest financial scandal in Italian football since Calciopoli.



A confidential report reveals nearly €300m in revenues from fictitious Asian sponsors (2016–2019), allegedly used to bypass Financial Fair Play.



