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Испания
04 июня 2025, 12:36 | Обновлено 04 июня 2025, 12:41
107
0

ВИДЕО. Ла Лиги определила лучший гол сезона 2024/25

Удар игрока «Реал» Сосьедад Луки Сучича одержал победу в номинации

04 июня 2025, 12:36 | Обновлено 04 июня 2025, 12:41
107
0
ВИДЕО. Ла Лиги определила лучший гол сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Сучич

Представители испанской Ла Лиги официально объявили лучший гол сезона 2024/25.

Победу в номинации одержал точный удар 22-летнего полузащитника клуба «Реал» Сосьедад Луки Сучича, который своим голом на 84-й минуте помог вырвать ничью в матче с мадридским «Атлетико».

В голосовании за лучший гол года также принимали участие: Хуан Крус («Леганес»), Абдула Мумин («Райо Вальекано»), Мунир Эль-Хаддади («Леганес»), Ладислав Крейчи («Жирона»), Хави Пуадо («Эспаньол»), Ромен Перро («Бетис»), Умар Садик («Валенсия») и Нико Уильямс («Атлетик»).

За испанский клуб в этом сезоне Лука отыграл 40 поединков во всех турнирах, оформив три гола и два ассиста. Гол в ворота «Атлетико» стал единственным взятием ворот от Луки за этот сезон в Ла Лиге.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео Реал Сосьедад Лука Сучич лучший гол
Андрей Витренко Источник
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