Трансфер согласован. Барселона забрала голкипера, который хотел идти в Реал
Каталонский клуб активирует клаусулу вратаря «Эспаньола» Хоана Гарсии
Голкипер испанского «Эспаньола» Хоан Гарсия сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом авторитетный сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересована «Барселона», которая провела успешные переговоры и в ближайшее время активирует клаусулу в 25 млн евро. Стороны согласовали условия будущего контракта вратаря.
Стоит отметить, что длительное время главным претендентом на трансфер Гарсии считался мадридский «Реал». Королевский клуб обращался к «Эспаньолу» с запросом о будущем переходе, а сам Хоан неоднократно сообщал, что готов присоединится к «сливочным».
Несмотря на это, именно каталонский клуб сумел перехватить талантливого вратаря, который будет конкурировать за место в стартовом составе с поляком Войцехом Щенсны. Ожидается, что капитан «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген покинет чемпионат Испании.
В текущем сезоне Гарсия провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол. В восьми случаях испанец сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
🚨🔵🔴 Joan García and Barça, matter of short time to complete the deal as it’s all set between the goalkeeper and the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025
Five year deal being prepared… then Barça will trigger €25m release clause.
Here we go, soon. ⏳🏁 pic.twitter.com/HdR5MsWtUq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер главной команды страны – о натурализации игроков
Национальная команда начала подготовку к турниру в Канаде