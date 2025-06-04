Трансфер согласован. Барселона забрала голкипера, который хотел идти в Реал

Голкипер испанского «Эспаньола» Хоан Гарсия сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом авторитетный сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересована «Барселона», которая провела успешные переговоры и в ближайшее время активирует клаусулу в 25 млн евро. Стороны согласовали условия будущего контракта вратаря.

Стоит отметить, что длительное время главным претендентом на трансфер Гарсии считался мадридский «Реал». Королевский клуб обращался к «Эспаньолу» с запросом о будущем переходе, а сам Хоан неоднократно сообщал, что готов присоединится к «сливочным».

Несмотря на это, именно каталонский клуб сумел перехватить талантливого вратаря, который будет конкурировать за место в стартовом составе с поляком Войцехом Щенсны. Ожидается, что капитан «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген покинет чемпионат Испании.

В текущем сезоне Гарсия провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол. В восьми случаях испанец сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.