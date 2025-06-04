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  4. Модрич решил перейти в итальянский клуб, который не попал в еврокубки
Испания
04 июня 2025, 09:35 |
1927
1

Модрич решил перейти в итальянский клуб, который не попал в еврокубки

Хорватский полузащитник подпишет контракт с «Миланом», который занял восьмое место в лиге

04 июня 2025, 09:35 |
1927
1
Модрич решил перейти в итальянский клуб, который не попал в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич принял решение подписать контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

39-летний футболист покинет чемпионат Испании на правах свободного агента, так как у него завершается контракт с королевским клубом. Накануне «сливочные» официально объявили об уходе именитого хорвата.

«Милан» предложит полузащитнику контракт на один год с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста составит 3.5 млн евро в год без учета бонусов. Лука намерен провести ближайший сезон на высоком уровне, чтобы помочь сборной Хорватии на чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

В текущем сезоне игрок провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Полузащитник перебрался в Мадрид из английского «Тоттенхэма» в августе 2012 года.

В составе «Реала» Модрич выиграл 28 трофеев: Лигу чемпионов (шесть раз), Клубный чемпионат мира (шесть), Ла Лигу (четыре), Кубок Испании (два), Суперкубок Испании (пять), Суперкубок УЕФА (пять).

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Реал Мадрид Милан Лука Модрич Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A свободный агент
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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ivankondrat96
Рік чи навіть два Модрич ще зможе побігати. А потім можна і на пенсію
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