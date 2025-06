Модрич решил перейти в итальянский клуб, который не попал в еврокубки

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич принял решение подписать контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

39-летний футболист покинет чемпионат Испании на правах свободного агента, так как у него завершается контракт с королевским клубом. Накануне «сливочные» официально объявили об уходе именитого хорвата.

«Милан» предложит полузащитнику контракт на один год с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста составит 3.5 млн евро в год без учета бонусов. Лука намерен провести ближайший сезон на высоком уровне, чтобы помочь сборной Хорватии на чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

В текущем сезоне игрок провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Полузащитник перебрался в Мадрид из английского «Тоттенхэма» в августе 2012 года.

В составе «Реала» Модрич выиграл 28 трофеев: Лигу чемпионов (шесть раз), Клубный чемпионат мира (шесть), Ла Лигу (четыре), Кубок Испании (два), Суперкубок Испании (пять), Суперкубок УЕФА (пять).

