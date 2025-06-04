Модрич решил перейти в итальянский клуб, который не попал в еврокубки
Хорватский полузащитник подпишет контракт с «Миланом», который занял восьмое место в лиге
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич принял решение подписать контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
39-летний футболист покинет чемпионат Испании на правах свободного агента, так как у него завершается контракт с королевским клубом. Накануне «сливочные» официально объявили об уходе именитого хорвата.
«Милан» предложит полузащитнику контракт на один год с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста составит 3.5 млн евро в год без учета бонусов. Лука намерен провести ближайший сезон на высоком уровне, чтобы помочь сборной Хорватии на чемпионате мира, который состоится в 2026 году.
В текущем сезоне игрок провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Полузащитник перебрался в Мадрид из английского «Тоттенхэма» в августе 2012 года.
В составе «Реала» Модрич выиграл 28 трофеев: Лигу чемпионов (шесть раз), Клубный чемпионат мира (шесть), Ла Лигу (четыре), Кубок Испании (два), Суперкубок Испании (пять), Суперкубок УЕФА (пять).
🚨🔴⚫️ EXCL: AC Milan new director Igli Tare dreams of bringing Luka Modrić to the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025
He’s one of the names mentioned in initial internal talks.
Modrić received several approaches from clubs all over the world since leaving Real Madrid, not in a rush to pick his next club. pic.twitter.com/HHe7Bsg54h
🚨🔴⚫️ More on world exclusive story on Luka Modrić and AC Milan revealed yesterday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025
AC Milan are prepared to offer contract valid until June 2026 plus option until June 2027.
€3.5m plus add-ons net per season. pic.twitter.com/yNY4K417AV
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