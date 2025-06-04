Клубы АПЛ одержали 60 побед в евросезоне 2024/25, украинские – всего 6
Клубом с наибольшим количеством побед оказался лондонский Челси
Закончился еврокубковый сезон 2024/25. Украинские команды выступили неудачно, что повлекло за собой значительное падение в таблице коэффициентов УЕФА.
Наглядно причину падения показывает количество побед украинскими командами в сезоне – всего 6... 4 от Динамо и 2 от Шахтера.
Для сравнения возьмем количество побед представителей других стран.
Топ-15 стран по суммарному количеству побед в евросезоне 2024/25 (все три турнира, включая квалификацию):
- 60 – Англия
- 48 – Испания
- 43 - Италия
- 40 – Германия
- 33 – Франция
- 31 - Бельгия
- 28 - Нидерланды
- 28 – Португалия
- 27 – Чехия
- 25 – Швеция
- 25 - Польша
- 24 – Греция
- 24 – Норвегия
- 21 - Турция
- 20 – Кипр
Как видим, даже представители Кипра одержали гораздо больше побед.
Топ-10 клубов в евросезоне 2024/25 по количеству побед, включая квалификацию:
- 13 – Челси
- 12 - Буде-Глимт
- 11 – ПСЖ
- 10 – Тоттенгэм
- 10 – Интер
- 10 - Витория
- 10 - Аякс
- 10 – Юргорден
- 10 – Рапид
- 10 – ФКСБ
🔸 Top 15 Nations with most wins in the 2024/25 European competitions*:— Football Rankings (@FootRankings) June 3, 2025
🏴 England, 60-13-18
🇪🇸 Spain, 48-10-31
🇮🇹 Italy, 43-24-24
🇩🇪 Germany, 40-12-32
🇫🇷 France, 33-14-26
🇧🇪 Belgium, 31-11-22
🇳🇱 Netherlands, 28-15-25
🇵🇹 Portugal, 28-14-18
🇨🇿 Czechia, 27-10-21
🇸🇪 Sweden,… pic.twitter.com/O7m79OSdNQ
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