Клубы АПЛ одержали 60 побед в евросезоне 2024/25, украинские – всего 6

Закончился еврокубковый сезон 2024/25. Украинские команды выступили неудачно, что повлекло за собой значительное падение в таблице коэффициентов УЕФА.

Наглядно причину падения показывает количество побед украинскими командами в сезоне – всего 6... 4 от Динамо и 2 от Шахтера.

Для сравнения возьмем количество побед представителей других стран.

Топ-15 стран по суммарному количеству побед в евросезоне 2024/25 (все три турнира, включая квалификацию):

60 – Англия

48 – Испания

43 - Италия

40 – Германия

33 – Франция

31 - Бельгия

28 - Нидерланды

28 – Португалия

27 – Чехия

25 – Швеция

25 - Польша

24 – Греция

24 – Норвегия

21 - Турция

20 – Кипр

Как видим, даже представители Кипра одержали гораздо больше побед.

Топ-10 клубов в евросезоне 2024/25 по количеству побед, включая квалификацию:

13 – Челси

12 - Буде-Глимт

11 – ПСЖ

10 – Тоттенгэм

10 – Интер

10 - Витория

10 - Аякс

10 – Юргорден

10 – Рапид

10 – ФКСБ