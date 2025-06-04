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Лига чемпионов
04 июня 2025, 07:53 |
74
0

Клубы АПЛ одержали 60 побед в евросезоне 2024/25, украинские – всего 6

Клубом с наибольшим количеством побед оказался лондонский Челси

04 июня 2025, 07:53 |
74
0
Клубы АПЛ одержали 60 побед в евросезоне 2024/25, украинские – всего 6
Getty Images/Global Images Ukraine.

Закончился еврокубковый сезон 2024/25. Украинские команды выступили неудачно, что повлекло за собой значительное падение в таблице коэффициентов УЕФА.

Наглядно причину падения показывает количество побед украинскими командами в сезоне – всего 6... 4 от Динамо и 2 от Шахтера.

Для сравнения возьмем количество побед представителей других стран.

Топ-15 стран по суммарному количеству побед в евросезоне 2024/25 (все три турнира, включая квалификацию):

  • 60 – Англия
  • 48 – Испания
  • 43 - Италия
  • 40 – Германия
  • 33 – Франция
  • 31 - Бельгия
  • 28 - Нидерланды
  • 28 – Португалия
  • 27 – Чехия
  • 25 – Швеция
  • 25 - Польша
  • 24 – Греция
  • 24 – Норвегия
  • 21 - Турция
  • 20 – Кипр

Как видим, даже представители Кипра одержали гораздо больше побед.

Топ-10 клубов в евросезоне 2024/25 по количеству побед, включая квалификацию:

  • 13 – Челси
  • 12 - Буде-Глимт
  • 11 – ПСЖ
  • 10 – Тоттенгэм
  • 10 – Интер
  • 10 - Витория
  • 10 - Аякс
  • 10 – Юргорден
  • 10 – Рапид
  • 10 – ФКСБ
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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