ОФІЦІЙНО. Контракт підписано. ЛНЗ переманив коуча іншого клубу УПЛ

Украинский специалист Виталий Пономарев официально возглавил черкасский ЛНЗ. Об этом сообщает клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Добро пожаловать в ЛНЗ⚡️💜», – говорится в сообщении.

Последним местом работы Виталия Пономарева был львовский «Рух». Специалист долгое время возглавлял клубную академию львовской команды, а последние два сезона работал с первой командой «желто-черных».

В ЛНЗ за сезон 2024/25 сменилось сразу два наставника. Черкасский клуб начинал сезон под руководством испанского специалиста Андреса Карраско, а зимой команду возглавил украинский тренер Роман Григорчук, который был уволен сразу после завершения сезона.

В сезоне 2024/25. ЛНЗ занял 12 строчку турнирной таблицы с 31 баллами после 30 сыгранных матчей. Рух закончил чемпионат на 8 ступени турнирной таблицы с 38 баллами после 30 матчей.