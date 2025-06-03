ФОТО. «Дай клятву». Тоттенхэм презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26
Новая форма выполнена в классическом белом цвете.
Новоиспеченный победитель Лиги Европы, английский «Тоттенхэм», официально обнародовал домашний комплект формы на сезон 2025/26. Экипировку лондонского клуба сделал технический спонсор Nike.
Новая форма выполнена довольно минималистично и в классическом для клуба – белом цвете.
Заметно, что экипировка «шпор» не сильно отличается от игрового комплекта прошлого сезона. Известный спортивный бренд лишь изменил расположение эмблемы клуба и своего значка на футболке, уменьшил синие вставки на рукавах и добавил серого цвета под рукой.
«Дай клятву», – именно с таким лозунгом «Тоттенхэм» представил новую домашнюю форму.
Introducing our 2025/26 home kit...— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2025
Available now exclusively at Spurs 🤩
Standing proud in Lilywhite 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2025
Sonny in our new threads 🤩— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2025
Our 2025/26 look 😮💨— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2025
TAKE A VOW 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2025
Our 2025/26 home kit is now available exclusively at Spurs ✨
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