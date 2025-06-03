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Англия
03 июня 2025, 15:32 |
435
0

ФОТО. «Дай клятву». Тоттенхэм презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26

Новая форма выполнена в классическом белом цвете.

03 июня 2025, 15:32 |
435
0
ФОТО. «Дай клятву». Тоттенхэм презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Новоиспеченный победитель Лиги Европы, английский «Тоттенхэм», официально обнародовал домашний комплект формы на сезон 2025/26. Экипировку лондонского клуба сделал технический спонсор Nike.

Новая форма выполнена довольно минималистично и в классическом для клуба – белом цвете.

Заметно, что экипировка «шпор» не сильно отличается от игрового комплекта прошлого сезона. Известный спортивный бренд лишь изменил расположение эмблемы клуба и своего значка на футболке, уменьшил синие вставки на рукавах и добавил серого цвета под рукой.

«Дай клятву», – именно с таким лозунгом «Тоттенхэм» представил новую домашнюю форму.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига презентация игровая форма
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
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