ФОТО. «Дай клятву». Тоттенхэм презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26

Новоиспеченный победитель Лиги Европы, английский «Тоттенхэм», официально обнародовал домашний комплект формы на сезон 2025/26. Экипировку лондонского клуба сделал технический спонсор Nike.

Новая форма выполнена довольно минималистично и в классическом для клуба – белом цвете.

Заметно, что экипировка «шпор» не сильно отличается от игрового комплекта прошлого сезона. Известный спортивный бренд лишь изменил расположение эмблемы клуба и своего значка на футболке, уменьшил синие вставки на рукавах и добавил серого цвета под рукой.

«Дай клятву», – именно с таким лозунгом «Тоттенхэм» представил новую домашнюю форму.

