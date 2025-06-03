«Уважайте фанатов». Бекхэм разгневан из-за футболистов Манчестер Юнайтед

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм остался очень разгневан и недоволен нынешними игроками клуба и неудовлетворительными результатами на футбольном поле:

«Необходимо, чтобы каждый игрок отдавал все силы на поле за свою команду и своих одноклубников, но мы не видим этого в «Манчестер Юнайтед». Наступили тяжелые времена, мне не нравится смотреть на вещи, которые сейчас происходят в клубе.

Это не нормально – я смотрю на команду глазами болельщика и человека, который любит «Манчестер Юнайтед». Вы должны защищать свою эмблему, но я все чаще вижу, как ведут себя игроки. Это неправильно.

Когда мы играли, то были частью одной большой команды, которая была очень воспитанной. Мы понимали, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Мы понимали, что означает эта эмблема. Где бы мы ни путешествовали, будь то в Европу, будь то в Азию, мы уважали фанатов.

Поэтому и нынешним футболистам нужно уважать своих болельщиков. Они приходят, платят деньги и хотят, чтобы вы играли на поле, чтобы вы расписались и сфотографировались. Уважайте это. Я не вижу ничего подобного в клубе сейчас», – возмущается Бекхэм.