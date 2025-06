ВИДЕО. Алькарас попросил судью отдать выигранный розыгрыш сопернику

Вторая ракетка мира и действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас в матче 1/8 финала парижского мейджора против американца Бена Шелтона во время одного из розыгрышей отдал выигранное очко своему сопернику.

Дело в том, что когда Карлитос отбивал удар Бена, он выпустил ракетку из рук и мяч отскочил на поле американца уже от летящей ракетки. После того, как очко было отдано Алькарасу, он подошел к судье на вышке, объяснил ситуацию, и очко было справедливо присуждено Шелтону.

«Я бы чувствовал себя виноватым, если бы ничего не сказал. Если я делаю что-то против правил, то должен сказать об этом, чтобы быть честным со всеми. Вот что такое спорт – или, по крайней мере, таким он должен быть. Быть честным со своим противником», – прокомментировал после матча этот момент испанский теннисист.

Too much class from Carlitos, who gave the point to Ben Shelton after telling the chair umpire he did not have his racket in his hand when contact was made with the ball 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ctCh7Lrrmq