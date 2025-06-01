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  4. ВИДЕО. Алькарас попросил судью отдать выигранный розыгрыш сопернику
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 23:41 |
151
1

ВИДЕО. Алькарас попросил судью отдать выигранный розыгрыш сопернику

Когда Карлитос отбивал удар Бена, он выпустил ракетку из рук

01 июня 2025, 23:41 |
151
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ВИДЕО. Алькарас попросил судью отдать выигранный розыгрыш сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира и действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас в матче 1/8 финала парижского мейджора против американца Бена Шелтона во время одного из розыгрышей отдал выигранное очко своему сопернику.

Дело в том, что когда Карлитос отбивал удар Бена, он выпустил ракетку из рук и мяч отскочил на поле американца уже от летящей ракетки. После того, как очко было отдано Алькарасу, он подошел к судье на вышке, объяснил ситуацию, и очко было справедливо присуждено Шелтону.

«Я бы чувствовал себя виноватым, если бы ничего не сказал. Если я делаю что-то против правил, то должен сказать об этом, чтобы быть честным со всеми. Вот что такое спорт – или, по крайней мере, таким он должен быть. Быть честным со своим противником», – прокомментировал после матча этот момент испанский теннисист.

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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон видео
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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NM16071
Молодець. саме тому і досягне висот.
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