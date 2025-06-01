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  4. Алькарас победил Шелтона. Известна первая четвертьфинальная пара РГ
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 21:19 | Обновлено 01 июня 2025, 21:24
506
0

Алькарас победил Шелтона. Известна первая четвертьфинальная пара РГ

Испанский теннисист в четырех сетах переиграл Бена Шелтона

01 июня 2025, 21:19 | Обновлено 01 июня 2025, 21:24
506
0
Алькарас победил Шелтона. Известна первая четвертьфинальная пара РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В 1/8 финала испанский теннисист в четырех сетах переиграл тринадцатого сеяного Бена Шелтона (ATP 13) из США.

Для Карлитоса это юбилейная 100-я победа на грунте (100:19) и 11-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема (четвертый в парижском мейджоре).

Теннисисты провели на корте 3 часа и 22 минуты. Это было их третье очное противостояние и третья победа испанца.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Бен Шелтон (США) [13] – 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4

Следующим соперником Алькараса будет еще один американец – Томми Пол (ATP 12).

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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон Томми Пол
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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