ПСЖ – отличник, а Интер без Золушки. 22 вывода после финала ЛЧ

«Если бы в финале играли каталонцы, было бы лучше», – говорят в один голос люди после главного поединка сезона. Что ж, действительно было бы с точки зрения интриги: результат в финале (5:0) является аномальным (более 30 лет никто в решающей игре ЛЧ не выигрывал с разницей в 4+ мячей), поэтому нетрудно предположить, что «Барселона», а еще – «Бавария», «Ливерпуль» и даже «Реал» выглядели бы лучше, чем выглядел «Интер». Все так. Но все же итальянцы заслужили сыграть в Мюнхене, поэтому они точно не украли у нас суперматч – просто не смогли помочь в организации такового. «Не смогли» – это вообще про весь сезон «Интера», который проиграл все – от важных чемпионата и ЛЧ до менее престижных Кубка Италии и Суперкубка страны. А еще несколько месяцев назад на пресс-конференции Индзаги показывал пальцами, сколько трофеев выиграет его команда… И показывал максимум – 3. Ошибся. На 3.

В этом материале разбираемся, как так получилось, что главный матч сезона завершился главным разгромом сезона. И стараемся не перехвалить «ПСЖ». А это, я вас уверяю, очень трудно.

1. Редкий случай: командам-финалистам ЛЧ не нужно было ничего доказывать в финале. «ПСЖ» прошел чемпионский «Ливерпуль», после – еще и крепкий «Арсенал». А путь «Интера» пролегал через «Баварию» и «Барселону» – команды с, возможно, самыми сильными атаками в Европе. В 2024-м в решающем поединке играла «Боруссия», которая дошла так далеко из-за плохой реализации соперников. В 2023-м в Стамбул приехал «Интер», который был убедителен на поле – но имел простую сетку. И так почти каждый год: какой-то из команд, хотя бы одной, нужно было доказывать в решающем поединке, что она достойна трофея. Но в этот раз – нет. Победа любой была бы заслуженной, учитывая их опыт на этапе лиги и в плей-офф. Поэтому перед игрой Энрике и говорил, что победит тот, кто сможет лучше подстроиться. Речи о «играть в свой футбол 90 минут» не шло. Результат превыше всего.

2. «Интер» вообще не удивил на мяче: поставил все на вертикальность. Но выбежать в атаку не мог. Когда оказывался с круглым в ногах, сразу искал возможность сделать пас вперед, а если не получалось – сразу пасовал назад (часто – несколько раз подряд), чтобы вытянуть соперника в прессинг и создать какие-то свободные зоны. Соперник вытягивался, но зон не то чтобы становилось много, оборонительный блок соперника расшатать не удавалось вообще. В какой-то момент «Интер» просто терял мяч из-за передачи в борьбу или под давлением. План А с вертикальными атаками не сработал. План Б с расшатыванием – тоже. Больше планов того, как создавать моменты, у команды не было.

3. «Интер» ни разу до пропущенного на 12-й минуте даже быстро центр поля не перешел. Здесь вам и прессинг «ПСЖ», и собственные потери из-за меньшинства в момент атаки (итальянцы не выходили из обороны большими силами). «Интер» зарекомендовал себя в течение этого турнира командой, которая, возможно, лучше всех контратакует – и нанес 0 (ноль!) ударов в контратаках в финале. Для сравнения, «ПСЖ» имел 4 таких попытки. Получается, французы и владение забрали, и лучше вертикально накатывались – тотальная победа. Хотя в первом тайме это было скорее тотальное обезвреживание соперника.

4. «ПСЖ» забил один из самых изысканных голов сезона, если брать во внимание только чемпионские матчи. На простом примере: в финалах ЛЕ и ЛК победными стали мячи, которые пришли с простых навесов. А здесь – полноценный розыгрыш, когда последний футболист в цепочке забивает в пустые ворота. Эстетически великолепный гол. И, что важно, он не то чтобы очень сложный. Витинья элегантно разрезал оборону соперника пасом на Дуэ, который остался один перед штрафной площадкой. Почему? Потому что его прямой оппонент помогал защищаться на фланге. То есть «Интер» делал все так же, как против «Барселоны», когда Ямаля встречали двое, но здесь +1 в обороне на фланге – это -1 в центре. Витинья наказал. А если бы кто-то из центральных пошел за португальцем, то сам остался бы, например, Невеш – это также приговор. «ПСЖ» атакует большим количеством исполнителей, поэтому соперник вынужден выбирать: либо в обороне каждый играет с каждым (есть риск, что защитника обыграют), либо создаются ситуации с подстраховкой (есть риск, что кого-то оставят одного). Хороших решений нет. Поэтому атака «ПСЖ» и крутая.

5. Празднование футболистами первого гола в матче – это концентрированный «ПСЖ». Хакими, который забил, стоял почти вплотную к Дуэ с вытянутым вперед указательным пальцем и отставленным большим, Дуэ – в такой же позе, указывал на Хакими. И при этом на лицах не было сумасшедшей радости. Это как будто кричит: «Мы крутые, но не дерзкие». Никаких жестов в сторону соперников или их фанатов, никаких чрезмерных эмоций. Потому что провокации и безумные празднования – это не про «ПСЖ». «ПСЖ» прямо сейчас – это про игру в лучший футбол и про четкое осознание командой, что она играет в лучший футбол. И о командности – поэтому игроки и указывали друг на друга. Вряд ли Дуэ и Хакими планировали организовать гол на двоих в финале, поэтому это празднование – решение в моменте. В моменте футболисты «ПСЖ» чувствовали себя частью команды, крутыми, но не всесильными. Ну вау. Весь проект в одном праздновании.

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6. Итальянцы на протяжении турнира (почти) никогда не были вынуждены отыгрываться. На этапе лиги пропустили только 1 гол – там понятно. В плей-офф против «Баварии» ни разу не пропускали первыми при равном счете. Против «Барсы» было, но только в конце второй встречи – отыграться помог случай в виде Ачерби на острие атаки. То есть мы и не видели фактически «Интер» в роли догоняющего. А он точно умеет играть в топ-матчах, когда уступает? Финал дал ответ. Однозначный.

7. «Интер» почти не касался мяча на трети поля соперника, хотя имел владение. Это о качестве обороны «ПСЖ». По состоянию на 17-ю минуту счет по касаниям 142 на 124, но в последней трети – 35 против 6. Шокирует именно разница. Она абсолютно безумная. Хотя и не удивительно, ведь «Интер» никак не мог закрепиться в последней трети поля. Только получал мяч там – или терял, или его выдавливали. Одна команда не то что не создавала моменты – она даже не атаковала. Владение миланцев было стерильным.

8. На 20-й минуте «Интер» впервые закрепился на трети «ПСЖ» и пошел большими силами в атаку – под дальний вброс из аута. Результат – пропущенный быстрый выпад на собственные ворота и 0:2 на табло. Представьте, насколько это тяжело морально: у тебя ничего не получается на мяче, и вот в момент, когда ты впервые коснулся снаряда в штрафной площади соперника (19-я минута, Тюрам), тебя сразу безжалостно наказывают. Как вообще играть в футбол, когда соперник настолько идеален? «ПСЖ» – абсолютные убийцы. Здесь реализовали первую же атаку на скорости, в Бирмингеме ранее – первые две. Поэтому парижане и стали лучшей командой розыгрыша по голам в контратаках – 6. К этому еще вернемся позже.

9. Не ошибались возрастные тренера в детских футбольных школах, которые говорили: «Атаку – до удара». Часто таких специалистов критиковали, ведь типичный «работник центра простых решений» чаще всего не разбирался в современной тактической подготовке и преподавал детям искусство играть без изысков и творчества – и вредил их карьерам. Так вот, «ПСЖ» – это и есть «атака до удара». Даже немного смешно. Оказывается, отдельно это указание работает: парижане в топ-6 клубов ЛЧ по количеству голов, забитых в результате попыток из-за пределов штрафной площадки. Однако я не только о дальних ударах – еще и о выстрелах из неудобных позиций и с нерабочих ног. Один только Хвича несколько раз пробивал с острого угла и слабой левой – и был близок к голу. Если дорисовать полукруг возле штрафной площадки так, чтобы все же получился круг, то окажется, что у «ПСЖ» из его середины 39% ударов в матче, у «Интера» – аж 63%. И это не о лучше/хуже – а о подходе. Французы не ищут лучшей позиции для удара, а бьют тогда, когда есть шанс это сделать. Если победили в финале и выиграли ЛЧ, то подход действенный. Может, «ПСЖ» сумеет зародить тренд.

10. За весь первый тайм «Интер» пробил дважды, оба раза – с угловых. Всего за матч команда выполнит 8 попыток, большинство из которых – либо бесперспективные дальние, либо со стандартов. То есть из игры ничего в первом и почти ничего во втором тайме. Но проблема не в отсутствии ударов или передач под удары – почти не было доставок круглого в последнюю треть. И вот именно это уже проблема. Дюмфрис не может ассистировать Мартинесу пасом с центральной линии поля. Решить проблему полноценно Индзаги за весь матч так и не смог – поэтому на счету «Интера» только 1 явный голевой момент и меньше единицы xG в поединке, где он с первых минут был вынужден отыгрываться.

11. Самой сложной задачей для «ПСЖ» в первом тайме было выполнять собственные стандарты. Вот вообще ничего не получалось. Какие-то удары все равно с них приходили, но моменты – нет. Может, это единственная ощутимая слабость «ПСЖ», который за весь турнир забил после штрафных и угловых только 5 голов – меньше, чем, например, «ПСВ» (8), который вылетел аж в 1/8 финала. В этой ЛЧ 5 клубов отличились 20+ раз с игры, и среди них парижане являются вторыми худшими по количеству голов со стандартов. Если подтянут и этот аспект... Страшно за европейский футбол.

12. Французы играли в пас почти безошибочно. У Невеша до перерыва 42 передачи – и все точные. Витинья пасовал в матче больше – и выдал 90%. Барколя вышел и отдал ассист – и не ошибся ни разу в 12 передачах. Здесь почти у каждого сумасшедший показатель. И это учитывая тот факт, что «ПСЖ» выиграл матч достаточно рано – и мог потерять концентрацию. За поединок у него 88% точных пасов, ближе к перерыву во время игры показывали титром все 92% – если бы интрига держалась дольше, «ПСЖ» мог бы играть во владение еще более удачно. То есть не было такого, что уперлись в потолок. Французы могли держать круглый еще лучше. Я не уверен, что в этом компоненте у них есть хотя бы один конкурент в Европе.

13. Энрике принял Доннарумму таким, каким он есть. Полностью. В течение поединка «ПСЖ» выполнил 48 длинных пасов, из которых 15 – это вклад вратаря. Таким образом, 50% передач кипера не были короткими. И это мы говорим о «ПСЖ», который хочет разыгрывать мяч от ворот, и о матче, в котором «Интер» не оказывал большого давления на стража ворот – процент действительно слишком велик. Потому что Энрике понимает, что Доннарумма плохо играет ногами – поэтому и имеет настрой принимать самые простые решения. Против «Арсенала» в ответном матче было то же самое, но под давлением – аж 18 из 29 пасов Джиджи не были короткими. На самом деле, здесь 2 главных вывода. Первый: Энрике не настолько сектант владения, как мы думали. Второй: «ПСЖ», вполне возможно, пойдет за новым вратарем летом, ведь Энрике – все же сектант.

14. Самые сложные задачи для обороны «ПСЖ» в этой ЛЧ – массированные атаки. Это вторые матчи против «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Арсенала». Каждый – новая история, но каждый раз проблемы для «ПСЖ» соперники создавали тогда, когда нападали большим количеством футболистов. Тогда Хакими принимает неудачные решения и теряет соперников, а центральные полузащитники проигрывают дуэли. Так вот, в чем проблема: «Интер» так не умеет. Он может атаковать позиционно, да, но всем составом – почти никогда. Тем более в большом матче. Лучшие поединки сезона «Интер» провел тогда, когда выбегал в контратаки на ворота соперников, а не шел в навал. И вот финал, ты летишь 0:2 к перерыву – и нужно давить всем составом. Итальянцы даже попытаются это сделать во втором тайме – и пропустят еще. Потому что это не их футбол. «Интер» априори не мог поставить перед обороной «ПСЖ» самую сложную для нее задачу. Поэтому при счете 0:2 игра де-факто была завершена.

15. Команда важнее отдельного игрока. Даже когда счет 3:0 в финале ЛЧ, а этот игрок принял прямое участие в каждом из голов. Энрике остался собой. Дуэ получил желтую карточку, а Дембеле и Кварацхелия дают атаке немного больше – поэтому тренер и принял максимально прагматичное решение снять с игры именно вундеркинда. А, еще и нападение освежил, ведь выигрывать только 3:0 в финале ЛЧ – это, конечно, разочарование. Вот 5:0 – уже лучше, хотя тоже мало. Дуэ мог провести на поле все 90 минут и отпраздновать исторический успех прямо на поле – но тренер решил, что продолжать возить оппонента важнее. Потому что это Энрике, а не какой-то там Клопп. Рациональные решения преобладают над эмоциональными. Это не хорошо и не плохо – просто очень четко. Круто, что Энрике не предал себя в финале. Даже в такой мелочи.

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16. Скамейка запасных «Интера» – ужасная. Биссек, Залевски, Августо, Дармиан, Аслани – эти футболисты вышли на поле во втором тайме в составе миланцев. Кто из них должен был спасти команду? А кто из них хотя бы место на скамейке запасных «ПСЖ» имел бы? Индзаги – умный дядька, который выигрывал матчи в плей-офф заменами. Тот же Фраттези забивал победные и «Баварии», и «Барселоне». Но здесь Симоне смотрит на скамейку – и понимает, что Фраттези не поможет. Он на 22-м месте в составе команды по количеству пасов за 90 минут в Серии А (26), Залевски лучше (43), Аслани – лучший в клубе (85). Мяч не движется вперед – значит, нужны сильные на нем «восьмерки». Поэтому без Фраттези. На скамейке были Арнаутович и Тареми, которые как раз финишеры – а мяч далеко от ворот. Тогда забеги Мартинеса важнее, игра в подыгрыше Тюрама – тоже. Не было смысла выпускать других форвардов. Только представьте себе, как было Индзаги: он смотрит на скамейку запасных, а единственный джокер Фраттези не подходит, форварды – тоже. На его месте я бы просто сел и заплакал. А он не сел. И даже не заплакал. Зато сделал все замены, чтобы хоть попытаться что-то изменить. Я не понимаю, как люди всерьез могут критиковать тренера за его работу в этом матче. Мне его очень жаль. Если кого-то бросают под поезд и он не выживает, то это естественно. Требовать от него это пережить – очень и очень странно.

17. В финале команда, которая стремится едва ли не больше всех в Европе атаковать позиционно, забила большинство своих голов в быстрых выпадах. Таков современный футбол: ты не будешь успешным, если будешь сводить все к какому-то одному компоненту игры. Поэтому Англия Саутгейта и не выиграла ни одного крупного турнира футболом без переходных фаз. Поэтому «Барселона» и не сыграла в этом году в финале, потому что не умеет играть по счету. Поэтому «Интер» и уступил 0:5, потому что не может эффективно атаковать большим количеством футболистов. А «ПСЖ» умеет, помимо прочего, даже делать что-то противоположное своей основной идее – проводить эффективные атаки на скорости. Поэтому команда и с трофеем.

18. В течение поединка чувствовалась огромная разница в ресурсах между командами. Уже написал о скамейке запасных «Интера», но есть даже более показательный момент. Лучшим футболистом финала признали Дуэ, который в «ПСЖ» начинал сезон в качестве резервиста. 4 первых поединка – со скамейки запасных. В ЛЧ осенью иногда вообще не выходил на поле, против «Атлетико» получил одну минуту. От парня для глубины состава до героя финала за 10 месяцев. А кто достиг такого же прогресса в составе «Интера»? Хотя нет, давайте зададим вопрос по-другому: кто со скамейки запасных миланцев хотя бы мог настолько прибавить в течение сезона? Лучший там – Фраттези, который просто держал уровень и уже приезжал в Милан (почти) готовым футболистом. Тареми и Арнаутович прошли свой пик. А это, между прочим, трансферы межсезонья. История Дуэ в этом году – сказка о Золушке. Но «Интер» просто не имел возможности обрести свою Золушку. Потому что беднее. Если богатый все делает правильно, то побеждает бедного. Иногда – даже со счетом 5:0 в финале ЛЧ.

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19. «ПСЖ» – лучший по игре чемпион ЛЧ последних лет. На самом деле, я довольно долго думал, каким предложением начать этот абзац. Альтернативные варианты: 1) «ПСЖ» – самый правильный победитель ЛЧ из всех возможных; 2) «ПСЖ» – отличник, который все знает; 3) «ПСЖ» не имеет слабых мест. Лучший по игре, потому что здесь не звезды создают футбол команды – футбол команды создает из игроков звезд. «Реал» был другим, даже «Сити» с «открывашкой» Холандом – это не настолько системный коллектив. Самый правильный победитель, потому что умеет все, способен выжить в любом сценарии: и когда нужно отыгрываться, и когда нужно сохранить преимущество в счете, и в позиционной игре, и в футболе атака на атаку и т.д. В течение плей-офф «ПСЖ» имел проблемы, но ни разу не выглядел беспомощным, ни разу не был вынужден спасаться героически – поэтому и не имеет слабых мест. А отличник потому, что в каждом раунде получал новое тестовое задание с новыми уникальными вопросами – и зарабатывал максимум баллов. На этот раз, например, прессингом сломал билд-ап «Интера» – один из лучших в Европе. Этот «ПСЖ» – необыкновенный. Благодаря Энрике. И только попробуйте теперь, после этого абзаца, написать в комментариях, что я никого и никогда не хвалю.

20. Это гораздо больше победа «ПСЖ», чем поражение «Интера». Сейчас скажу вообще страшное: итальянцы не провели плохой матч. Сыграли чуть ниже своего уровня, но точно не провалились. Просто ничего не получилось из-за соперника. Все приемы, которые обычно приносили пользу, на этот раз оказались нерабочими. Форварды не имели возможности показать, насколько качественно или нет они способны реализовывать шансы, ведь не видели мяча. Защитники не проиграли все дуэли один в один – просто всегда оказывались в меньшинстве на клочке поля. Зоммер не провалился – просто ему били в ближний угол, а известно, что тот из-за относительно низкого роста занимает позицию чуть ближе к центру ворот (чтобы, если понадобится, иметь шанс вытащить удар в дальний угол). Не «Интер» провалился, а «ПСЖ» сделал так, чтобы итальянцы выглядели беспомощно. Это большая победа, а не большое поражение.

21. Золотой мяч Дембеле будет признанием не его крутости – а крутости команды. И это едва ли не первый такой случай за несколько десятилетий. До этого как было? Футболист делал команду крутой, поэтому и получал ЗМ. Здесь наоборот – крутая команда делает игрока достойным индивидуальной награды. Потому что Дембеле не сиял бы вне этой системы. А здесь сияет. Месси и Роналду тащили свои команды вверх, Модрич – тоже. Травма Родри и выступление после этого «Ман Сити» доказали, что именно испанец делает «горожан» лучшими в мире, а не наоборот. А вот с Дембеле по-другому. «ПСЖ», я предполагаю, выиграл бы эту ЛЧ и без Дембеле. Купил бы кого-то другого или сразу доверял бы Дуэ. Впрочем, выиграл именно с Усманом, и Усман не потерялся в финале: отдал 2 ассиста. ЗМ для него зафиксирует изменения в современном футболе: теперь выигрывает не спортсмен-герой, а ключевой игрок лучшей команды. Мы на пороге новой эры...

22. Следующий шаг для «ПСЖ» – гегемония в Европе. Нет, я серьезно. Это уже один из лучших победителей ЛЧ по качеству игры в XXI веке. Это уже команда, которая выиграла требл. Это уже исторический триумфатор, ведь 5:0 в финале главного клубного турнира Европы – это рекорд. В различных топах лучших команд в истории за 10 лет этот «ПСЖ» кто-то поставит в топ-3. Возможно, это буду я. Потому что если оценивать не длиной отрезка, а моментом пика, то это очень (очень-очень-очень) сильно. Лучше играть в футбол, пожалуй, и невозможно. В таком случае нужно просто поддерживать уровень – и снова разрывать всех в плей-офф. Выиграть еще раз. Может, дважды подряд – сделать то, что в этом веке удавалось только «Реалу». И тогда кто-то даже сможет в споре сказать: «А вот мадридцы сделали это с худшим футболом, поэтому достижение парижан более весомое». И это будет вполне адекватное утверждение. Субъективное, но адекватное.

Дальше «ПСЖ» будет определять свое место в истории, в исторической футбольной иерархии – среди лучших. А если это так, то мы посмотрели один из самых ценных финалов ЛЧ за десятилетие. Да, без интриги. Почти без сопротивления. С разгромом. Но мы стали свидетелями чего-то великого. И величественного. В таком случае у меня язык не повернется назвать этот финал плохим. Он был замечательным.